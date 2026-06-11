Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð Kjartan Kjartansson skrifar 11. júní 2026 10:09 Bláriddari sniglast inn á á milli postulínskórals og ægisdrekks á Háfadjúpi, innan þess svæðis sem Hafró vill friðlýsa. Hafrannsóknastofnun Mestu gljúfurkerfi íslenska landgrunnsins og kóralrif eru innan tæplega 33 þúsund ferkílómetra hafsvæðis sem Hafrannsóknastofnun leggur til að verði verndað. Verndunin er sögð geta haft einhver áhrif á botnvörpuveiðar. Hafró leggur til að landgrunnshlíðar Suðurlands frá Háfadjúpi í vestri til Papagrunns í austri verði friðlýstar til þess að koma í veg fyrir hnignun búsvæða og vistkerfa. Slík vernd þýddi að allar athafnir sem snertu hafsbotninn eða gætu haft áhrif á hann yrðu bannaðar. Svæðið er rúmir 32.700 ferkílómetrar að flatarmáli og er um 4,3 prósent af efnahagslögsögu landsins. Nái friðlýsingin fram að ganga næði hlutfall friðlýstra svæða í lögsögunni 5,9 prósentum en íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til þess að vernda þrjátíu prósent lands, ferskvatns og hafs fyrir lok áratugsins. Landgrunnshlíðar Suðurlands frá Háfadýpi í vestri til Papagrunns í austri sjást hér afmarkaðar í röndóttu.Hafrannsóknastofnun Hafsbotninn á svæðinu er sagður einstakur við hafsvæði Íslands. Gljúfrakerfi setji svip sinn á hann með giljum og hryggjum auk bratts landsgrunnskantsins. Þá hafi svæðið að geyma kóralrif, kóralgarða, svampabreiður og sæfjaðragarða. Sæfjaðrir eru kóraltegund. Einu kóralrifin sem eru eftir við landið Kóralrif við Íslandi eru nánast aðeins á landgrunninu suður af landinu og í kanti landgrunnsins suður og vestur af landi, að því er kemur fram í tilkynningu Hafró um ráðgjöfina. Meirihluti kórarifja ofan á landgrunnsbrúninni sé innan veiðislóðar. Meirihluti þeirra hafi þannig verið stórlega eyðilögð og aðeins lítill hluti þeirra lifandi. „Með friðlýsingu svæðisins er vonast til þess að kóralsvæði við landgrunnskantinn og í landgrunnshlíðinni verði ekki fyrir meiri skaða en þegar hefur orðið,“ segir stofnunin. Kóralbreiða og svampar í landgrunnskatninum.Hafrannsóknastofnun Einnig eru vonir bundnar við að hægt verði að endurheimta kóralrif á Öræfagrunni með friðlýsingunni og stækkun fyrri verndarsvæða í Skaftárdjúpi og Hornafjarðardjúpi. Innan við prósent af ársafla í botnvörpu Hafró metur áhrif friðlýsingar á svæðinu lítil fyrir veiðar með línu og netum en heldur meiri fyrir fiskibotnvörpu. Að miðgildi hafa 0,6 prósent ársafla í botnvörpu síðustu tíu árin komið af svæðinu sem Hafró vill friðlýsa. Stök ár hefur hlutfallið náð einu prósenti af ársaflanum. Hafið Umhverfismál Hafrannsóknastofnun Sjávarútvegur Sameinuðu þjóðirnar Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Innlent Rússnesk gervitungl trufla GPS-merki í Evrópu Erlent Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Innlent Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Innlent Ari þiggur stöðu stjórnarformanns Innlent Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda Innlent Möguleiki á tuttugu stiga hita Veður Áframhald á árásum og Íranir segja sundið lokað allri umferð Erlent Fleiri fréttir Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sakar ráðherra um alræðistilburði í nafni mannréttinda „Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið“ Í beinni: Eldhúsdagsumræður á Alþingi Sturlaugur nýr bæjarstjóri Akranessbæjar Evrópumet í verðhækkunum og vígbúnaðarkapphlaup Mál Steinu fer fyrir Hæstarétt Sofandi á akbraut Heitavatnslaust í miðborg í kvöld Enn bólar ekkert á fleiri ákærum vegna netverslunar Framkvæmdir við Hvammsvirkjun í vari út árið Almenningur ekki talinn eiga rétt á upplýsingum um ETS-sérlausn Barn réðst með belti á önnur börn Hæstiréttur hafnar beiðni Elju um að taka fyrir meiðyrðamál Virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós Tóku ákvörðun um að skrá fólk úr flokknum Eiginmaðurinn fékk krabbameinið sem hún hræddist mest Ferðum Íslendinga til útlanda fækkar Hvetur almenning til að vera á varðbergi Sjá meira