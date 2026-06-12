Viðbragðsaðilum bárust tvær tilkynningar í gærkvöldi um eld í grilli en í báðum tilvikum gekk greiðlega að slökkva og tjón var annað hvort ekkert eða minniháttar. Þá var tilkynnt um eld í ruslageymslu en þar leikur grunur á að um íkveikju hafi verið að ræða og er málið í rannsókn.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Lögreglu bárust einnig tilkynningar um þjófnað úr matvöruverslun og um að aðila í leyfisleysi á athafnasvæði fyrirtækis. Bæði mál eru í rannsókn.
Þá var nokkur fjöldi ökumanna stöðvaður í umferðinni.
Fimm reyndust undir áhrifum og þrír sektaðir fyrir akstur án ökuréttinda. Þá var einn stöðvaður fyrir að aka á negldum dekkjum og einn sviptur til bráðabirgða fyrir að aka á 112 km/klst þar sem hámarkshraði er 50 km/klst.
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