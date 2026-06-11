Stefnir í uppbótartíma

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, segir ólíklegt að þinglok verði á morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun Alþingis. Hún vill ekki fullyrða hvort náist að samþykkja samgönguáætlun á næstu dögum.
„Þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum,“ segir Þórunn í samtali við fréttastofu, „og ráða ráðum sínum um þinglokasamkomulag. Við bíðum bara eftir því að það takist. En þingfundum verður haldið áfram á meðan staðan er svona.“
Hildur Sverrisdóttir, einn af varaforsetum Alþingis, tilkynnti í pontu upp úr klukkan 15.30 að ákveðið hefði verið að fella starfsáætlun Alþingis fyrir 157. löggjafarþing úr gildi frá og með morgundeginum.
Þetta þýðir þá að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stórra mála.
Á dagskrá þingsins standa enn samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040, sem er í framhaldi síðari umræðu, frumvarp um Innviðafélag, sem er í framhaldi annarrar umræðu, og fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031, sem bíður síðari umræðu.
Þinglok ráðast því af því hvort og hvenær tekst að ljúka umræðu, breytingartillögum og atkvæðagreiðslum um þessi mál eða semja um að einhver þeirra bíði fram á haust.
Telur þú líklegt að þingið nái að klára störfin á morgun?
„Nei, ég tel það ólíklegt,“ svarar Þórunn þingforseti.
Eru einhver ákveðin mál sem þingflokksformenn takast mikið á um?
Það eru þau mál sem hafa verið til umræðu í þinginu og hafa verið í vinnslu hér undanfarna mánuði. En það er í sjálfu sér ekkert annað um það að segja.“
Búist þið við því að geta samþykkt samgönguáætlun í dag eða á morgun?
„Á þessari stundu get ég ekkert fullyrt neitt um það.“