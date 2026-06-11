VR, LÍV og Fagfélögin efna til opins fundar fimmtudaginn 11. júní um verðbólguna, verðlag og laun. Fundurinn, sem ber yfirskriftina Eggið eða hænan, hefst klukkan 08:30 og verður í beinni útsendingu á Vísi.
„Blikur eru á lofti í efnahagsmálum og allt bendir til þess að forsendur kjarasamninga bresti í haust. Verðbólga hefur farið vaxandi, atvinnuleysi aukist og stýrivextir hækkað. Drifkraftar verðbólgu eru margir og samsetning hennar flókin en eigi að nást árangur í baráttunni er mikilvægt að auka skilning á eðli og orsökum hennar,“ segir í kynningu á fundinum.
Þar segir að á fundinum muni Viðar Ingason, hagfræðingur VR, fjalla um samspil verðbólgu og launa og Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur Visku, um dýrasta land í heimi, Ísland.
Í pallborði sitji auk Viðars og Vilhjálms þau Henný Hinz, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, og Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlitsins. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, sé fundarstjóri og stýri pallborðinu. Jakob Tryggvason, formaður RSÍ, flytji opnunarávarp.
Beina útsendingu frá fundinum má sjá í spilaranum hér að neðan: