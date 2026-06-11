Innlent

Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
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Í hádegisfréttum verður rætt við fulltrúa Samtaka iðnaðarins um matvælaverð hér á landi en Samkeppniseftirlitið segir Íslendinga greiða 55 prósent meira fyrir matarkörfuna en íbúar ESB. 

Samtök Iðnaðarins benda á að laun hafi hækkað umfram matvælaverð og að skjalið dragi upp skakka mynd af verðinu.

Þá fjöllum við um ólgu innan Samfylkingarinnar í tengslum við áform um brottfararstöð fyrir hælisleitendur en hópur flokksmanna gagnrýnir málið harðlega í aðsendri grein á Vísi í dag.

Einnig segjum við frá áliti sendinefndar AGS sem telur telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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