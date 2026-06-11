Í dag, fimmtudaginn 11. júní, á milli klukkan 06:00 og 09:00 er stefnt á að færa umferð um Breiðholtsbraut af norðurakbraut yfir á suðurakbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.
á Vef Vegagerðar segir um framkvæmdirnar að góður gangur sé á þeim og að það styttist í að brúin verði tilbúin. Þar sé unnið að frágangi, ásamt vegtengingum sitt hvoru megin við brúna, eða frá Breiðholtsbraut að Vatnsendavegi. Á brúnni er bæði akbraut og göngu- og hjólastígur.
Skammt frá, eða við vegamót Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs, stendur yfir vinna við jarðvegsskipti og í vegstæði Arnarnesvegar, milli Vatnsendavegar og Rjúpnavegar, er unnið við fyllingar og frágang ofanvatnslagna.
Ljósastaurar settir upp
Við göngu- og hjólastíginn, sem verið er að leggja austan við veginn, er unnið við uppsetningu ljósastaura og frágang burðarlags undir malbik. Samhliða þessum framkvæmdum er unnið við malbikun og umhverfisfrágang og þegar er búið að þökuleggja hluta svæðisins.
Þá kemur einnig fram að bygging nýrrar göngubrúar við Arnarnesveg á móts við Turnahvarf sé langt komin og unnið er að lokafrágangi hennar. Við nýju undirgöngin, sem eru í byggingu undir Arnarnesveg við Rjúpnaveg, er unnið við stoðveggi sem koma við enda undirganganna.
Á vef Vegagerðarinnar kemur einnig fram að í kvöld, fimmtudagskvöldið 11. júní og aðfaranótt föstudags 12. júní, milli kl. 21:00 og 07:00, verður unnið við fræsingu í suðurátt á 1100 metra kafla frá Arnarnesvegi. Þrengt verður að umferð í eina akrein og má búast við töfum á umferð. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.
Þá verður haldið áfram malbikun í kvöld 11. júní og aðfaranótt föstudags 11. júní, milli kl. 21:00 og 07:00, í suðvesturátt meðfram Smáralind. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi kaflans en umferð svo beint inn á Fífuhvammsveg. Slaufu af Fífuhvammsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur. Vegfarendur eru beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sýna aðgát við vinnusvæðið.
Á landsbyggð er vega- og klæðingarvinna á Hvammstangavegi út júlí. Unnið er frá klukkan 07:30-19:00 alla virka daga og aðra hverja helgi. Búast má við einhverjum umferðartöfum og eru vegfarendur beðnir að aka varlega og virða merkingar á svæðinu.