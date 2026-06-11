Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Birgir Olgeirsson skrifa 11. júní 2026 21:43 Bryndís Haraldsdóttir er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Ívar Fannar Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa farið fram á að ríkisstjórnin endurreikni fjármálaáætlunina þar sem forsendur hennar séu brostnar. Starfsáætlun þingsins var kippt úr sambandi í dag þar sem enn á eftir að ljúka stórum málum. Til stóð að ljúka þinginu á morgun en áætluninni var kippt úr sambandi. Enn á eftir að afgreiða stór mál líkt og samgönguáætlun, fjármálaáætlun og stofnun innviðafélags. „Það er ljóst að það þarf að breyta starfsáætluninni því við verðum að halda hérna eitthvað áfram því það eru ennþá þessi óleystu mál og nokkur enn til. Þannig að það væri aldrei hægt að ljúka þessu á morgun,“ segir Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, segir þingstörfin hafa gengið vel í vetur. „Við erum að verða búin að klára langflest af okkar þingmálum. Það er alltaf svona klassískur endasprettur núna í gangi og góð samtöl milli þingflokksformanna varðandi þessa daga sem eru fram undan. Þingið ætti að vera að klárast samkvæmt starfsáætlun á morgun en alvanalegt er að fara nokkra daga fram yfir en við erum bara björt og brosandi að þetta muni klárast á næstu dögum,“ segir hann. Það hafi gengið ágætlega að semja um næstu mál. Síðustu dagar hafi farið í fundarhöld til að ákveða hvaða málum sé raunhæft að ljúka fyrir sumarhléið. Evrópusambandið og fjármálaáætlun á tveimur vikum Bryndís segir að enn eigi eftir að ljúka stórum málum, þar á meðal fjármálaáætlun, en forsendur hennar séu brostnar. „Við höfum farið fram á það að ríkisstjórnin endurreikni fjármálaáætlunina. Við höfum nú óskað eftir því að koma hér saman í aðdraganda kosninganna um Evrópusambandið og þá gæti farið ágætlega á því að við tækjum eina til tvær vikur í ágúst og ræddum um Evrópusambandið og þá þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram undan er,“ segir hún. „Þá væri hægt að klára fjármálaáætlun og gefa ríkisstjórninni tækifæri til að uppreikna hana því við erum auðvitað að horfa upp á atvinnuleysi, minni hagvöxt og meiri kostnað. Það er augljóst að ríkisstjórnin þarf að bregða við.“ Í svörum sínum slær Guðmundur Ingi á létta strengi. „Ef við værum ekki nálægt því að ná fram samningum myndi ég núna tala um það að við værum að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin í tíu ár og við værum að fara að bora fyrstu göngin í fyrstu ár en ég ætla að bíða með þessa ræðu þangað til við erum búin með þinglokasamninginn og við getum byrjað að karpa aftur eftir það,“ segir hann og uppsker hlátur frá Bryndísi. Það verði að koma í ljós á næstu dögum hvenær þingið fer í hlé. Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Mest lesið Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofningu flokksins Innlent Fleiri fréttir Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofningu flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Sjá meira