Innlent

Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Birgir Olgeirsson skrifa
Bryndís Haraldsdóttir er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Bryndís Haraldsdóttir er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Ívar Fannar

Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa farið fram á að ríkisstjórnin endurreikni fjármálaáætlunina þar sem forsendur hennar séu brostnar. Starfsáætlun þingsins var kippt úr sambandi í dag þar sem enn á eftir að ljúka stórum málum.

Til stóð að ljúka þinginu á morgun en áætluninni var kippt úr sambandi. Enn á eftir að afgreiða stór mál líkt og samgönguáætlun, fjármálaáætlun og stofnun innviðafélags.

„Það er ljóst að það þarf að breyta starfsáætluninni því við verðum að halda hérna eitthvað áfram því það eru ennþá þessi óleystu mál og nokkur enn til. Þannig að það væri aldrei hægt að ljúka þessu á morgun,“ segir Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, segir þingstörfin hafa gengið vel í vetur.

„Við erum að verða búin að klára langflest af okkar þingmálum. Það er alltaf svona klassískur endasprettur núna í gangi og góð samtöl milli þingflokksformanna varðandi þessa daga sem eru fram undan. Þingið ætti að vera að klárast samkvæmt starfsáætlun á morgun en alvanalegt er að fara nokkra daga fram yfir en við erum bara björt og brosandi að þetta muni klárast á næstu dögum,“ segir hann.

Það hafi gengið ágætlega að semja um næstu mál. Síðustu dagar hafi farið í fundarhöld til að ákveða hvaða málum sé raunhæft að ljúka fyrir sumarhléið.

Evrópusambandið og fjármálaáætlun á tveimur vikum

Bryndís segir að enn eigi eftir að ljúka stórum málum, þar á meðal fjármálaáætlun, en forsendur hennar séu brostnar.

„Við höfum farið fram á það að ríkisstjórnin endurreikni fjármálaáætlunina. Við höfum nú óskað eftir því að koma hér saman í aðdraganda kosninganna um Evrópusambandið og þá gæti farið ágætlega á því að við tækjum eina til tvær vikur í ágúst og ræddum um Evrópusambandið og þá þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram undan er,“ segir hún.

„Þá væri hægt að klára fjármálaáætlun og gefa ríkisstjórninni tækifæri til að uppreikna hana því við erum auðvitað að horfa upp á atvinnuleysi, minni hagvöxt og meiri kostnað. Það er augljóst að ríkisstjórnin þarf að bregða við.“

Í svörum sínum slær Guðmundur Ingi á létta strengi.

„Ef við værum ekki nálægt því að ná fram samningum myndi ég núna tala um það að við værum að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin í tíu ár og við værum að fara að bora fyrstu göngin í fyrstu ár en ég ætla að bíða með þessa ræðu þangað til við erum búin með þinglokasamninginn og við getum byrjað að karpa aftur eftir það,“ segir hann og uppsker hlátur frá Bryndísi.

Það verði að koma í ljós á næstu dögum hvenær þingið fer í hlé.

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