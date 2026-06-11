Tveir menn komu inn á lögreglustöðina við Hverfisgötu í gærkvöldi eða nótt, annar með blæðandi áverka í andliti. Sögðust mennirnir hafa verið stungnir skammt frá, af aðila sem þeir gátu nafngreint.
Lögregla hóf leit að viðkomandi, fann hann stuttu seinna og handtók. Tvímenningarnir voru fluttir með sjúkrabifreið á Landspítalann.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Þar segir einnig að tilkynnt hafi verið um að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopn á bar í Reykjavík. Ógnaði hann engum með vopninu en sást bera það. Lögreglu tókst að hafa uppi á viðkomandi og var hann handtekinn.
Vopnið reyndist eftirlíking en þar sem einstaklingurinn var í vímuástandi var hann vistaður í fangageymslu.
Einn var handtekinn eftir að hafa „gengið berserskgang“ í raftækjaverslun. Honum var haldið niðri af starfsmönnum þar til lögregla mætti á svæðið. Sá var einnig þekktur hjá lögreglu.
Lögregla var einnig kölluð til vegna yfirstandandi innbrots í grunnskóla, þar sem verkfæri höfðu verið notuð til að brjóta rúður. Gerandinn var handtekinn skammt frá vettvangi og þýfi endurheimt.
Viðkomandi, sem er góðkunningi lögreglu, var rólegur og tekin af honum skýrsla. Honum var síðan leyft að fara.
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