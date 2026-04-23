Niðurrifi bygginga við Fannborg er lokið og þar með eru gamla félagsheimilið og gömlu bæjarskrifstofurnar í Kópavogi horfin af yfirborði jarðar og lítið stendur eftir af áralöngu deiluefni annað en urð og grjót.
Byggingarnar við Fannborg 2, 4 og 6 voru látnar víkja fyrir nýrri miðju Hamraborgar þar sem til stendur að reisa íbúðarhúsnæði í ýmsum stærðum, frá einni hæð upp í tólf.Þegar Kópavogsbær boðaði breytingarnar fyrir nokkrum árum var áhersla lögð á að á reitnum yrði skapað aðlaðandi umhverfi þar sem gert væri ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæðum nýju húsanna.
Deilt hefur verið um niðurrifið og þeim áformum mótmælt árum saman og þótt framkvæmdirnar sjálfar þyki ganga vel hefur það ekki verið hávaðalaust.
Hæst bera áhyggjur af því að ekki væri gert ráð fyrir því að hreyfihamlaðir íbúar á reitnum geti með góðu móti komist til og frá heimilum sínum meðan á framkvæmdunum stendur.
Þar fyrir utan hefur gengið á ýmsu og í janúar stöðvaði til dæmis byggingarfulltrúi Kópavogsbæjar verktaka sem voru byrjaðir að rífa gamla félagsheimilið án tilskilins leyfis.
Við það tækifæri sagði Hákon Gunnarsson, varabæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og íbúi við Fannborg, að framkvæmdin öll væri „eitt allsherjarklúður af hálfu Kópavogsbæjar“.
Þá greindi fréttastofa Sýnar frá því í byrjun þessa mánaðar að íbúar í Fannborg hefðu óttast um líf sitt og limi þegar þungar bárujárnsplötur tóku flugið frá vinnusvæðinu í óveðri sem þá gekk yfir.
Þá hafi einungis munað örfáum mínútum að eldri borgari á níræðisaldri yrði fyrir glerbroti úr rúðu þegar bárujárn fauk inn um glugga á svefnherbergi í Fannborg í Kópavogi. Auk rúðubrotsins hafi þakplöturnar fjúkandi valdið fleiri skemmdum á íbúðahúsinu.