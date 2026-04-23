Innlent

Deilu­efni jafnað við jörðu í Kópa­vogi

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Um­deildu niður­rifi bygginga við Fann­borg er lokið og ekkert eftir af gamla félags­heimilinu í Kópa­vogi annað en múr­brot og mold.
Vísir/Vilhelm

Niður­rifi bygginga við Fann­borg er lokið og þar með eru gamla félags­heimilið og gömlu bæjar­skrif­stofurnar í Kópa­vogi horfin af yfir­borði jarðar og lítið stendur eftir af áralöngu deilu­efni annað en urð og grjót.

Byggingarnar við Fann­borg 2, 4 og 6 voru látnar víkja fyrir nýrri miðju Hamra­borgar þar sem til stendur að reisa íbúðar­húsnæði í ýmsum stærðum, frá einni hæð upp í tólf.

Þegar Kópa­vogs­bær boðaði breytingarnar fyrir nokkrum árum var áhersla lögð á að á reitnum yrði skapað aðlaðandi um­hverfi þar sem gert væri ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæðum nýju húsanna.

Nýr miðbæjar­kjarni Hamra­borgar á að rísa upp af rústum húsanna við Fann­borg 2, 4 og 6.Vísir/Vilhelm

Deilt hefur verið um niður­rifið og þeim áformum mót­mælt árum saman og þótt fram­kvæmdirnar sjálfar þyki ganga vel hefur það ekki verið hávaða­laust. 

Hæst bera áhyggjur af því að ekki væri gert ráð fyrir því að hreyfi­hamlaðir íbúar á reitnum geti með góðu móti komist til og frá heimilum sínum meðan á fram­kvæmdunum stendur.

Þar fyrir utan hefur gengið á ýmsu og í janúar stöðvaði til dæmis byggingar­full­trúi Kópa­vogs­bæjar verk­taka sem voru byrjaðir að rífa gamla félags­heimilið án til­skilins leyfis.

Við það tækifæri sagði Há­kon Gunnars­son, vara­bæjar­full­trúi Sam­fylkingarinnar og íbúi við Fann­borg, að fram­kvæmdin öll væri „eitt alls­herjarklúður af hálfu Kópa­vogs­bæjar“.

Þá greindi frétta­stofa Sýnar frá því í byrjun þessa mánaðar að íbúar í Fann­borg hefðu óttast um líf sitt og limi þegar þungar bárujárnsplötur tóku flugið frá vinnu­svæðinu í óveðri sem þá gekk yfir.

Ekki verður lengur deilt um niður­rif bygginganna en eftir stendur óánægja íbúa með skert að­gengi fólks sem erfitt á um gang á meðan á fram­kvæmdum stendur.Vísir/Vilhelm

Þá hafi einungis munað örfáum mínútum að eldri borgari á níræðis­aldri yrði fyrir gler­broti úr rúðu þegar bárujárn fauk inn um glugga á svefn­her­bergi í Fann­borg í Kópa­vogi. Auk rúðu­brotsins hafi þak­plöturnar fjúkandi valdið fleiri skemmdum á íbúða­húsinu.

Kópavogur Byggingariðnaður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið