Sviptur réttindunum á staðnum

Lögreglan svipti ökumann í Breiðholti ökuréttindum sínum á staðnum eftir að hann var kærður fyrir að aka á ríflega tvöföldum hámarkshraða. Á hóteli í miðborg Reykjavíkur voru aðrir kærðir fyrir fjársvik, þjófnað og fyrir að gefa lögreglunni rangar upplýsingar.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar eftir síðasta tímabil en klukkan fimm í dag var enginn vistaður í fangageymslu. Í hverfi 101 var ökumaður handtekinn fyrir akstur undir áhrifum áfengis og fíkniefna.
Tveir ökumenn til viðbótar komust í kast við lögin en annar þeirra var kærður fyrir að aka án gildra réttinda í hverfi 220. Sá blés undir mörkum í áfengismæli. Hinn var handtekinn fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna í hverfi 210.
Í Breiðholti gerði einn ökumaður sér lítið fyrir og ók út götu þar sem hámarkshraðinn er 30 km/klst á 72 km/klst eða rúmlega tvöföldum hámarkshraða. Þá var annar ökumaður kærður fyrir að keyra sviptur ökuréttindum á Kársnesinu í Kópavogi.