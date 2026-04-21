Forseti klökknaði þegar Þórdís Kolbrún kvaddi Árni Sæberg skrifar 21. apríl 2026 14:56 Þórdís Kolbrún hóf störf á Alþingi þegar hún var 25 ára. Vísir/Vilhelm Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks til þrettán ára, flutti sína síðustu ræðu á Alþingi í dag og nýtti hana til að þakka þingheimi og starfsmönnum þingsins fyrir. Forseti Alþingis þakkaði henni sömuleiðis fyrir á meðan hann reyndi að klökkna ekki. Líkt og fjallað var um í gær hefur utanríkisráðherra skipað Þórdísi Kolbrúnu í embætti sendiherra til fimm ára. Ekki hefur verið greint frá staðsetningu en heimildir Vísis herma að hún verði sendiherra í Lundúnum í Bretlandi. Þórdís nýtti liðinn störf þingsins á þingfundi dagsins til þess að þakka fyrir árin á Alþingi. „Þau eru orðin 13 talsins þótt í ólíkum hlutverkum hafi verið. Mig langar að byrja á því að þakka starfsfólki Alþingis fyrir samstarfið, fyrir allt sem það hér gerir; hvort sem það er hér á skrifstofu, fólkið sem hellir upp á kaffið, tölvudeildinni sem ég hef mjög oft haft samband við og öll hin sem gera okkur kleift að sinna vinnunni okkar og ganga í þau störf sem þarf að ganga í. Hingað mætti ég fyrst 25 ára gömul og fylgdist með öllu sem ég gat eins og ugla til að læra og skilja stjórnmálin og pólitíkina.“ Gætum verið að lifa tíma þar sem áratugir líða á vikum Hún sagði að stundum líði áratugir þar sem ekkert gerist og svo væru vikur þar sem áratugir líða. „Við gætum verið að lifa slíka tíma í heimssögunni og slíkir tímar gera miklar kröfur til okkar sem gegnum ábyrgðarstöðum í samfélaginu. Allir þeir sem vilja njóta frelsis þurfa að hafa fyrir því og allar þjóðir sem vilja vera fullvalda og sjálfstæðar þurfa að vanda sig. Ég held að upp séu komnir tímar þar sem þörf verður á meiri stjórnmálum og minni pólitík. Við búum við það hér að hafa mikið samfélagslegt traust. Það hefur verið mér tíðrætt en Alexander Stubb, forseti Finnlands, orðaði það sem hið norræna gull.“ Hún héldi að það væri eitthvað sem Íslendingar ættu að tileinka sér, að muna og standa vörð um og leika sér ekki að eldinum þegar kemur að þessu samfélagslega trausti því það væru verðmæti sem ekki er hægt að setja pening á og þeir gætu þurft svo verulega á því að halda. Alþingismenn fái að þjóna himnesku landi „Megum við áfram vera raunverulega frjáls og halda áfram að njóta þeirrar einstöku gæfu að fá að búa í farsælu, öruggu og réttlátu samfélagi, í okkar himneska landi sem við eigum öll saman og við alþingismenn fáum að þjóna. Ég vil því þakka fyrir mig af öllu hjarta. Gangi ykkur háttvirtum þingmönnum vel í ykkar störfum. Ég þakka fyrir samstarfið öll þessi ár, þvert á flokka, þar sem við höfum getað þroskað samtöl, vináttu og rökræður. Ég óska ykkur velfarnaðar og góðs gengis,“ sagði hún að lokum og uppskar þónokkur „Heyr, heyr!“ úr þingsal. „Af þessu tilefni vill forseti þakka háttvirtum fyrsta þingmanni Suðvesturkjördæmis — og reyna að klökkna ekki — hlý orð í garð starfsfólks Alþingis. Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur eru þökkuð góð samskipti og samvinna öll hennar ár á Alþingi. Hún er kært kvödd að sinni og óskað alls hins besta á lífsins vegi,“ sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, að lokinni ræðu Þórdísar Kolbrúnar. Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Vistaskipti Mest lesið Greinir frá nauðgun eftir sýningu í Þjóðleikhúsinu Innlent Sigríður Björk aftur færð til Innlent Ingó veðurguð hefur fengið meira en nóg Innlent „Dreginn inn í umræðu þar sem engar staðreyndir eða neitt liggja fyrir“ Innlent Hafi flestir verið að gera félögum greiða þegar þeir tóku við efnum í sófa og morgunkornskössum Innlent Foksandur og rykagnir búa í þokunni Innlent Var bjargað úr sjónum eftir hálftíma: „Slysin gera ekki boð á undan sér“ Innlent Forseti klökknaði þegar Þórdís Kolbrún kvaddi Innlent Kosningapallborð fréttastofu: Mun Sjálfstæðisflokkurinn halda velli í Garðabæ? Innlent „Jæja, herra Heuermann. Mér skilst að þú hyggist játa fyrir mér þessi morð?“ Erlent Fleiri fréttir Grindavík og Hveragerði talin í mestri hættu vegna eldgosa Ekki hafi verið hægt að sýna fram á meinta nauðgun Forseti klökknaði þegar Þórdís Kolbrún kvaddi Megi búast við útskúfun úr samfélaginu eftir afplánun Orðinn máttvana í útlimum þegar hjálpin barst Sigríður Björk aftur færð til Gagnrýnin komi ekki á óvart en telja sig vera að gera rétt Kosningapallborð fréttastofu: Mun Sjálfstæðisflokkurinn halda velli í Garðabæ? Launamál í verkalýðshreyfingunni og þingmaður hætt kominn á kajak Ingibjörg þarf ekki að víkja í máli Margrétar Foksandur og rykagnir búa í þokunni Var bjargað úr sjónum eftir hálftíma: „Slysin gera ekki boð á undan sér“ Bílvelta á Hringbraut Umfangsmikil lögregluaðgerð vegna líkamsárásar Tungumálið gerir Ísland að landi tækifæranna Ingó veðurguð hefur fengið meira en nóg Hafi flestir verið að gera félögum greiða þegar þeir tóku við efnum í sófa og morgunkornskössum Einn handtekinn í umfangsmikilli lögregluaðgerð á Akureyri Greinir frá nauðgun eftir sýningu í Þjóðleikhúsinu „Dreginn inn í umræðu þar sem engar staðreyndir eða neitt liggja fyrir“ Fyrstu vindmyllurnar komnar í Þorlákshöfn Hlegið á þingi: „Ég er ekki hundrað ára“ Samfylking og Sjálfstæðisflokkur hækka flugið Ný könnun og frægasti köttur landsins Kona flutt á sjúkrahús eftir bruna í kjallaraíbúð Reyndi að greiða með ellefu þúsund króna seðli Grunaðir um að táldraga táningsstúlkur Eldur olli miklum skemmdum í kjallara „Hræðsluáróður, stagl og þvæla sem stjórnarandstaðan ætlar að keyra á“ Þórdís Kolbrún skipuð sendiherra í London Sjá meira