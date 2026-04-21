Bílvelta á Hring­braut

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ökumaðurinn komst sjálfur út úr bílnum. Vísir/Atli

Bíll valt á Hringbraut í morgun en enginn er talinn alvarlega slasaður. Ökumaðurinn komst sjálfur út úr bílnum en einhverjar tafir eru á umferð vegna slyssins.

„Þetta varð smá umferðaróhapp, það var einn sem náði að velta bifreiðinni sinni. Það var sjúkrabíll rétt á eftir honum,“ segir Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Löng bílaröð hefur myndast.Vísir/Atli

Hann segir að ökumaðurinn hafi komið sér sjálfur út úr bílnum og ekki talinn alvarlega slasaður. Unnið sé að hreinsun svo búast megi við einhverjum umferðartöfum.

