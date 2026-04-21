Ráðamenn í Íran virðast ekki enn hafa tekið ákvörðun um það hvort þeir senda fulltrúa til viðræðna við Bandaríkjamenn í Pakistan. Undirbúningur viðræðna er sagður standa yfir í Islamabad en JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sem mun sækja viðræðurnar fyrir hönd stjórnvalda þar í landi, ku ekki vera lagður af stað.
Vopnahléð sem hefur verið í gildi í tvær vikur rennur að óbreyttu út á morgun.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að samkomulag ætti að nást tiltölulega fljótt en þess ber að geta að forsetinn hefur ítrekað haldið þessu fram á síðustu vikum og verið ásakaður af Írönum um að fara með fleipur.
Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Íran, hefur einnig sakað Trump um að setja aukinn þrýsting á Íran með herkví á Hormuz-sundi og brotum á vopnahléssamkomulaginu. Hann sagi í gærkvöldi að Íranir myndu ekki ganga að samningaborðinu undir hótunum og að þeir væru tilbúnir til að afhjúpa „ný spil“ á vígvellinum.
Birgðir Írana af auðguðu úrani og möguleikar þeirra á að geta auðgað úran í framtíðinni virðist vera meðal helstu ásteytingarsteina í viðræðunum en á sama tíma og Trump hefur haldið því fram að Íran hafi þegar samþykkt að láta úranið af hendi segja þarlendir ráðamenn það ekki koma til greina.
Trump er í afar þröngri stöðu en auk þess að hafa valdið alþjóðlegri orku- og yfirvofandi matvælakrísu með árásunum gegn Íran, stendur hann frammi fyrir þeim raunverulega möguleika að það samkomulag sem hann gerir við Írani nú verði óhagfelldara en það sem Barack Obama gerði árið 2015 en Trump dró Bandaríkin úr árið 2018.