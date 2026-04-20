Vill þrjátíu milljarða vegna fyllerísfréttar Samúel Karl Ólason skrifar 20. apríl 2026 19:50 Kash Patel fer fram á fúlgur fjár vegna greinar þar sem haft er eftir ónafngreindum heimildarmönnum að hann sé drykkfelldur og óráðanlegur í starfi, svo eitthvað sé nefnt. AP/John Amis Kash Patel, umdeildur yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI), hefur höfðað mál gegn fjölmiðlinum Atlantic og blaðamanni miðilsins, vegna fréttar um meint vandræði hans í starfi og einkalífi. Í nýlegri grein Atlantic er meðal haft eftir ónafngreindum heimildarmönnum að Patel eigi við áfengisvanda að stríða og hafi jafnvel verið ölvaður í vinnunni. Því er einnig haldið fram í greininni, sem finna má hér, að ítrekað hafi þurft að fresta fundum vegna partístands Patels og að sé mikið fjarverandi og oft sé erfitt að ná í hann. Í greininni er vitnað í fjölda ónafngreindra heimildarmanna innan FBI og stjórnvalda í Bandaríkjunum. Þar er vísað til drykkju hans, lélegrar mætingu í vinnu, vænisýki og að hann láti starfsmenn gangast lygapróf í leit að uppljóstrurum, svo eitthvað sé nefnt. Þá er einnig sagt frá því að fyrr í þessum mánuði hafi Patel átt erfitt með að komast inn í tölvukerfi FBI og að hann hafi orðið sannfærður um að búið væri að reka hann og loka á aðgengi hans að kerfinu. Hann er sagður hafa hringt í aðstoðarmenn sína og bandamenn sína og staðhæft að búið væri að reka hann. Fljótt kom þó í ljós að tæknilegur galli kom í veg fyrir að hann kæmist í tölvukerfið. Í Atlantic segir að Patel hafi svo sannarlega ástæðu til að óttast um starf sitt. Margir innan stjórnvalda vestanhafs búist við því á næstunni og er vísað til drykkju hans og annarra vandræða í starfi. Hegðun hans er sögð hafa valdið áhyggjum í dómsmálaráðuneytinu og innan veggja FBI og er sérstaklega vísað til drykkju hans. Í einu tilfelli þurfti, samkvæmt heimildum Atlantic, að nota búnað sem sérstakan sérsveitabúnað til að komast gegnum læstar dyr, þar sem Patel var inni og svaraði ekki símtölum eða banki á dyrnar. Áður hafa fjölmiðlar vestanhafs sagt fréttir af því að Patel hafi ítrekað verið gagnrýndur af starfsmönnum FBI og yfirmönnum sínum í dómsmálaráðuneytinu. Það hafi meðal annars verið gert vegna umfangsmikillar notkunar hans á kostnaðarsömum fríðindum sem fylgja embætti hans. Hann hafi notað einkaþotu FBI mjög mikið og jafnvel látið sérsveitarmenn vernda kærustu sína. Í grein Atlantic kemur einnig fram að bæði Hvíta húsið og talsmaður Patels hafni því að ásakanir heimildarmannanna séu réttar og að starf Patels sé í hættu. Trump er sagður ánægður með störf hans og sérstaklega það að Patel hafi verið duglegur við að segja upp fólki sem hefur með nokkrum hætti komið að því að rannsaka Trump sjálfan í gegnum árin. Trump er þó sagður vera ósáttur við að Patel hafi ekki verið nægilega duglegur við að rannsaka pólitíska andstæðinga sína nægilega vel. Sjá einnig: Gerðu húsleit á heimili fyrrverandi þjóðaröryggisráðgjafa Trump Þá mun ekki hafa fallið í kramið hjá Trump þegar Patel var myndaður fagna með bandarískum landsliðsmönnum í hokkí eftir sigur þeirra á Ólympíuleikunum á Ítalíu í febrúar. Þá birtist myndband af Patel í klefa liðsins þamba bjór og fagna sigrinum með miklum látum. Atlantic birti einnig yfirlýsingu frá Patel: „Birtið þetta, allt rugl, ég sé ykkur í dómsal. Mætið með ávísanaheftið.“ Í samtali við blaðamann Reuters ítrekaði Patel að greinin væri ekkert nema „lygar“. „Þau fengu sannleikann áður en þau birtu greinina, en þau ákváðu samt að birta þessar lygar.“ Í lögsókn Patels segier að Atlantic hafi ekki varað bréfi frá lögmönnum hans sem sent var klukkan fjögur á eftirmiðdegi föstudagsins síðasta, rúmum tveimur tímum fyrir útgáfu fréttarinnar, en þar báðu þeir um að birtingu fréttarinnar yrði frestað svo þeir fengju meiri tíma til að svara. Patel fer fram á 250 milljónir dala í skaðabætur. Það samsvarar um 30,5 milljörðum króna. Forsvarsmenn Atlantic segjast standa við fréttaflutninginn og að þeir muni verjast í dómsal. 