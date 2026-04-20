Bandaríski tónlistarmaðurinn David Burke, eða D4vid, hefur verið ákærður fyrir að myrða hina fjórtán ára gömlu Celeste Rivas Hernandez. Sundurbútað og rotið lík hennar fannst í yfirgefnum bíl hans í Los Angeles í september en hún hafði þá verið týnd um nokkuð skeið.
Fjölskylda Hernandez lýsti fyrst eftir henni í apríl 2024, þegar hún var þrettán ára gömul, en lögreglan segir að hún hafi verið orðin fjórtán þegar hún var myrt. Hún hefði orðið fimmtán ára gömul degi áður en lík hennar fannst þann 8. september.
Líkið fannst í framskotti Teslu sem var skráð á D4vd. Þá var verið að draga bílinn og fannst mikil og slæm lykt úr honum sem leiddi til þess að líkið fannst í plastpoka. Rannsókn bendir til þess að hún hafði þá verið látin í nokkrar vikur.
AP fréttaveitan segir D4vid lengi hafa verið grunaðan um að hafa myrt Hernandez en rannsóknin hafði að miklu leyti farið fram með töluverðri leynd í formi ákærudómstóls. Það er sérstakt fyrirbæri vestanhafs þar sem meðlimir almennings eru fengnir til að fara yfir gögn mála og ákveða hvort tilefni sé til ákæru. Tónlistarmaðurinn var svo handtekinn í síðustu viku en ákærður í dag.
Í frétt BBC segir að fram hafi komið á blaðamannafundi í dag að rannsóknin hafi verið nokkuð flókin og það sé meðal ástæðna fyrir því að D4vd hafi ekki verið handtekinn fyrr.
Hann hefur meðal annars verið ákærður fyrir morð og fyrir að sitja fyrir Hernandez. Þá snýr einn ákæruliðurinn að því að D4vd hafi myrt vitni en þegar Hernandez var myrt stóð yfir rannsókn á því hvort tónlistarmaðurinn hafi brotið á henni.
Verði D4vd fundinn sekur gæti hann staðið frammi fyrir dauðadómi.