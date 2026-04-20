Nánast búin með staf­rófið

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fyrir komandi sveitastjórnarkosningar er hafin. Tuttugu og sex. Framboðin eru mörg í ár en þau hafa samtals tuttugu og sex listabókstafi.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar er hafin og hafa þegar tvö hundruð og þrjátíu manns kosið hjá sýslumönnum og sendiráðum. Frambjóðendur á landinu öllu eru ríflega þrjú þúsund.

Rétt tæpur mánuður er í að landsmenn gangi að kjörborðinu til að velja sér nýjar sveitarstjórnir en kosið verður laugardaginn 16. maí. Framboðsfrestur vegna framboðs til sveitarstjórnarkosninganna rann út fyrir rúmri viku og hafa yfirkjörstjórnir allra sveitarfélaga staðfest framboðslista í sínu sveitarfélagi. 

Ljóst er að listakosningar verða í fimmtíu sveitarfélögum en alls eru hundrað sjötíu og átta framboðslistar á landinu öllu.

Í sjö sveitarfélögum, þar sem engir framboðslistar komu fram, verður óbundin kosning en þar verða allir kjósendur í viðkomandi sveitarfélagi í kjöri nema þeir sem eru löglega undanþegnir. Þetta er í Ásahreppi, Dalabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppi, Fljótsdalshreppi, Grýtubakkahreppi, Kaldrananeshreppi og Langanesbyggð.

Aðeins einn framboðslisti kom fram í fjórum sveitarfélögum en það var í Kjósarhreppi, Snæfellsbæ, Tjörneshreppi og Vopnafjarðarhreppi og er sjálfkjörið þar og fara því engar sveitastjórnarkosningar fram þar.

Á föstudaginn hófst utankjörfundaratkvæðagreiðsla hjá sýslumönnum og í sendiráðum. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu segir hana hafa farið vel af stað.

„Við opnuðum klukkan tíu á föstudaginn hjá okkur og það var strax einn mættur, klukkan tíu, sem kaus og það kusu rúmlega tuttugu og tveir þann dag hjá okkur. Okkar kjörstaður, utankjörfundarstaður, er í Hlíðasmára 1 á jarðhæðinni. Það er mjög gott aðgengi og góð bílastæði. Það eru um tvö hundruð og þrjátíu manns sem hafa kosið hjá öllum sýslumönnum í sendiráðunum og á höfuðborgarsvæðinu eru þetta um hundrað og fimmtíu sem hafa kosið.“

Frambjóðendur á landinu öllu eru nærri þrjú þúsund og tvö hundruð.

„Þetta eru náttúrulega mjög mörg framboð á öllu landinu. Við erum með 26 stimpla í kjörklefunum.“

