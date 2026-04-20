Formaður Eflingar er gagnrýninn á launahækkun sem stjórn VR veitti formanni félagsins fyrir helgi. Það skjóti skökku við að góð laun formannsins hækki um tólf prósent þegar langtímakjarasamningar eru í mikilli hættu á að falla úr gildi.
Stjórn VR samþykkti í síðustu viku að laun Höllu Gunnarsdóttur, formanns félagsins, myndu hækka um tæpar tvö hundruð þúsund krónur. Í minnisblaði um launakjör formanns sem DV birtir kemur fram að unnið hafi verið að auknu gagnsæi í launum formanns.
Í stað þess að hann þiggi greiðslur fyrir önnur störf tengt formennskunni, svo sem varaformennsku í ASÍ, fari þær greiðslur beint til VR og í staðinn greiði félagið formanninum fasta upphæð í hverjum mánuði. Ákveðið var að sú upphæð yrði ein milljón og níu hundruð og þrettán þúsund krónur, hundrað og níutíu þúsund krónum meira en launin voru fyrir.
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, ræddi málið í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Auðvitað er stærsta atriðið og það svona, gagnrýniverðast af þessu að á tímum eins og þeim sem við lifum núna, í kjölfar þess að íslensk verkalýðshreyfing gerir margumrædda langtímakjarasamninga á almennum vinnumarkaði vorið 2024, kjarasamningar sem nú eru í mikilli hættu á því að falla úr gildi í haust vegna þess að allt bendir til þess með skýrum hætti að forsenduákvæðin sem við settum inn í samningana munu ekki standast. Að forysta íslenskrar verkalýðshreyfingar, á sama tíma og hér er verið að hefja samtal við stjórnvöld, mögulega hefja samtal við Samtök atvinnulífsins, eiga samskipti við félagsfólk um hvað fólk vilji, sé að færa sjálfri sér að lágmarki tólf prósent hækkun ofan á laun sem að þegar eru afskaplega góð og mögulega miklu, miklu hærri hækkun,“ segir Sólveig.
Hækkunin rýri traust félagsmanna til formannsins. Formenn stéttarfélaga séu of oft ekki jarðtengdir.
„Fólk stígur fram og telur sig þess megnugt að taka hér þátt í því að gera stóra miðlæga kjarasamninga sem auðvitað móta launakjör margra hér í þessu landi. Telur sig þess megnugt að hafa bara einhvern veginn skoðanir á öllu og telur sig megnugt, eins og mér finnst formaður VR oft gera, að leggja bara línurnar fyrir alla hagstjórn í landinu eins og ekkert sé. En er svo sjálft ekki tilbúið til þess að fylgja í það minnsta einhverjum lágmarksskilyrðum,“ segir Sólveig.