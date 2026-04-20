Stór skálfti í Japan og flóðbylgjuviðvörun gefin út

Öflugur jarðskjálfti reið yfir rétt fyrir klukkan átta í morgun undan ströndum Japans og hefur flóðbylgjuviðvörum verið gefin út vegna þess.
Veðurstofa Japans segir að skjálftinn hafi átt upptök sín á hafsbotni úti fyrir Sanriku ströndinni á Honshu eyju. Skjálftinn nú mældist 7,4 stig að stærð. Flóðbylgjur hafa oft skollið á Sanriku og árið 2011 dóu um tuttugu þúsund manns þegar stór flóðbylgja skall á svæðinu í kjölfar riaskjálfta sem meðal annars leiddi til Fukushima kjarnorkuslyssins.
Óljóst er hvort eitthvað tjón hafi orðið í skjálftanum nú.
