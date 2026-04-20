Sarina Wiegman, landsliðsþjálfari Englands, og leikmenn hennar fóru ekki í neinar grafgötur með það að afar erfitt hefði verið að innbyrða 1-0 sigurinn gegn Íslandi í Laugardalnum um helgina.
Eftir sigurinn er England áfram með fullt hús stiga, eða 12 stig, en Ísland þrjú að loknum fjórum umferðum af sex í undankeppni HM í Brasilíu.
England berst við Spán um efsta sæti riðilsins og þar með öruggt sæti á HM en Ísland berst við Úkraínu (sem er enn án stiga) um hið dýrmæta 3. sæti riðilsins sem veitir mun auðveldari leið í umspili og heldur liðinu í A-deild.
Það kom því ekkert annað til greina hjá Englandi en sigur á laugardaginn en Evrópumeistararnir voru stálheppnir að ná að landa honum, eins og lesa mátti úr orðum Wiegman í viðtali á ITV Sport. Hún benti þó á að nýja, blandaða grasið á Laugardalsvelli hefði gert leikmönnum erfitt fyrir með að spila hratt.
„Þetta var mjög erfiður leikur. Mikill munur á fyrri og seinni hálfleik. Auðvitað var erfitt að láta boltann hreyfast á þessum velli. En í fyrri hálfleik spiluðum við ágætlega,“ sagði Wiegman.
„Tempóið hefði getað verið aðeins meira. Við sköpuðum einhver færi en nýttum ekki góð tækifæri. Markið var hins vegar gott. Í seinni hálfleiknum pressuðu þær aðeins framar og við hefðum þurft að taka betri ákvarðanir, sérstaklega í þessum aðstæðum þegar við áttum erfitt uppdráttar.
Og við vitum auðvitað að þær eru góðar í innköstum og hornspyrnum – við vörðumst þeim virkilega vel. En það komu snúin augnablik í þessum leik svo ég er mjög ánægð með að hafa unnið,“ sagði Wiegman.
Hetja leiksins var án nokkurs vafa markvörðurinn harðsnúni Hannah Hampton sem átti ævintýralegar vörslur í leiknum.
„Það er nú bara mitt verk. Við erum saman í þessu sem lið. Ég get ekki séð um að skora mörkin en ég get varist þeim. Við vinnum saman sem lið og hreykjum okkur af því,“ sagði Hampton við ITV.
„Auðvitað hefðum við viljað stýra leiknum aðeins betur en við vitum líka að þær eru mjög ógnandi þegar þær komast á ferðina. Við vitum líka af því hve hættulegar þær eru í loftinu í föstum leikatriðum. Við þurfum að vera traustar í varnarleiknum, þetta tók á taugarnar en úrslitin voru góð fyrir okkur,“ sagði Hampton.
Undankeppninni lýkur snemma í júní en Ísland spilar þá við Úkraínu á útivelli 5. júní og tekur svo á móti heimsmeisturum Spánar 9. júní.