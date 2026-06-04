HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. júní 2026 09:00 Lilian Thuram var borinn um á hástól af liðsfélögum sínum í leikslok. Getty/Jerome Prevost Það voru margar hetjur þegar Frakkar urðu heimsmeistarar í fyrsta sinn sumarið 1998. Ein af þeim óvæntu sá til þess að þeir fengu tækifæri til að spila til úrslita um heimsmeistaratitilinn. Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir sjö daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur HM karla. Frakkar unnu 2-1 sigur á Króatíu í undanúrslitaleiknum á HM í Frakklandi 1998 og urðu svo heimsmeistarar eftir 3-0 sigur á Brasilíu í úrslitaleiknum. Zinedine Zidane skoraði tvö mörk í úrslitaleiknum og Thierry Henry var markahæstur í franska liðinu á mótinu með þrjú mörk. Það var þó leikmaður sem spilaði miklu aftar á vellinum og var þekktur fyrir að skora næstum því aldrei sem sá til þess að Frakkar fengu að upplifa það að spila þennan úrslitaleik á heimavelli. Franski varnarmaðurinn Lilian Thuram skoraði aðeins í einum af 142 leikjum sínum fyrir Frakkland – og það ótrúlega var að maðurinn, sem var á því tímabili að skora aðeins eitt mark á ellefu keppnistímabilum í öllum keppnum með félagsliðum, skoraði tvö mörk í sama leiknum. 🇫🇷 Lilian Thuram scored just twice for France in a record 142 games.🤯 It just so happened that both goals were scored in the semi-final of the 1998 World Cup.Happy birthday, Lilian! 🎂 pic.twitter.com/1q6mBzhyVm— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 1, 2026 Hægri bakvörðurinn valdi svo sannarlega fullkomna stund til að bregða sér í hlutverk markaskorara. Thuram skoraði eitt mark með hægri fæti og eitt með vinstri til að tryggja franska landsliðinu 2-1 endurkomusigur á Króatíu. Davor Suker hafði komið spútnikliði Króata yfir en Thuram jafnaði aðeins mínútu síðar. Hann skoraði síðan sigurmarkið tuttugu mínútum fyrir leikslok. „Móðir mín var í stúkunni,“ sagði Thuram. „Það var sagt við hana að sonur hennar hefði skorað fyrra markið – hún gat ekki skilið það. Þegar henni var sagt að ég hefði skorað aftur þá leið yfir hana. Ég er ekki að grínast,“ sagði Lilian Thuram. Það er skondið til þess að hugsa að þegar Frakkar mættu Paragvæ í 16-liða úrslitum buðu veðbankar stuðulinn 40/1 á að Thuram myndi skora hvenær sem er í leiknum – meira en sex og hálfu sinnum hærri stuðul en á markvörð andstæðinganna, Jose Luis Chilavert (6/1). Markvörðurinn Chilavert var þekktur fyrir að skora en hann skoraði átta mörk fyrir landslið Paragvæ og 67 mörk á atvinnumannaferlinum. Lilian Thuram lék 490 leiki með liðum sínum á Ítalíu (Parma og Juventus) og Spáni (Barcelona) á ferlinum og skoraði í aðeins tvö mörk eða jafnmörg og þetta eina júlíkvöld á Stade de France. 🇫🇷 Halbfinal-Held, Weltmeister: Lilian #Thuram ⚽ ⚽#OTD #FIFAWorldCup 1998— FIFA Fussball-Weltmeisterschaft (@fifaworldcup_de) July 8, 2023 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Jelena kölluð inn í landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Sjá meira