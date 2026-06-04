Fótbolti

HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lilian Thuram var borinn um á hástól af liðsfélögum sínum í leikslok.
Lilian Thuram var borinn um á hástól af liðsfélögum sínum í leikslok. Getty/Jerome Prevost

Það voru margar hetjur þegar Frakkar urðu heimsmeistarar í fyrsta sinn sumarið 1998. Ein af þeim óvæntu sá til þess að þeir fengu tækifæri til að spila til úrslita um heimsmeistaratitilinn. Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst eftir sjö daga og Vísir ætlar að telja niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur HM karla.

Frakkar unnu 2-1 sigur á Króatíu í undanúrslitaleiknum á HM í Frakklandi 1998 og urðu svo heimsmeistarar eftir 3-0 sigur á Brasilíu í úrslitaleiknum.

Zinedine Zidane skoraði tvö mörk í úrslitaleiknum og Thierry Henry var markahæstur í franska liðinu á mótinu með þrjú mörk. Það var þó leikmaður sem spilaði miklu aftar á vellinum og var þekktur fyrir að skora næstum því aldrei sem sá til þess að Frakkar fengu að upplifa það að spila þennan úrslitaleik á heimavelli.

Franski varnarmaðurinn Lilian Thuram skoraði aðeins í einum af 142 leikjum sínum fyrir Frakkland – og það ótrúlega var að maðurinn, sem var á því tímabili að skora aðeins eitt mark á ellefu keppnistímabilum í öllum keppnum með félagsliðum, skoraði tvö mörk í sama leiknum.

Hægri bakvörðurinn valdi svo sannarlega fullkomna stund til að bregða sér í hlutverk markaskorara. Thuram skoraði eitt mark með hægri fæti og eitt með vinstri til að tryggja franska landsliðinu 2-1 endurkomusigur á Króatíu.

Davor Suker hafði komið spútnikliði Króata yfir en Thuram jafnaði aðeins mínútu síðar. Hann skoraði síðan sigurmarkið tuttugu mínútum fyrir leikslok.

„Móðir mín var í stúkunni,“ sagði Thuram. „Það var sagt við hana að sonur hennar hefði skorað fyrra markið – hún gat ekki skilið það. Þegar henni var sagt að ég hefði skorað aftur þá leið yfir hana. Ég er ekki að grínast,“ sagði Lilian Thuram.

Það er skondið til þess að hugsa að þegar Frakkar mættu Paragvæ í 16-liða úrslitum buðu veðbankar stuðulinn 40/1 á að Thuram myndi skora hvenær sem er í leiknum – meira en sex og hálfu sinnum hærri stuðul en á markvörð andstæðinganna, Jose Luis Chilavert (6/1).

Markvörðurinn Chilavert var þekktur fyrir að skora en hann skoraði átta mörk fyrir landslið Paragvæ og 67 mörk á atvinnumannaferlinum.

Lilian Thuram lék 490 leiki með liðum sínum á Ítalíu (Parma og Juventus) og Spáni (Barcelona) á ferlinum og skoraði í aðeins tvö mörk eða jafnmörg og þetta eina júlíkvöld á Stade de France.

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