Íslenska kvennalandsliðið tapaði naumlega fyrir Evrópumeisturum Englands í undankeppni HM á Laugardalsvelli í dag 0-1. Íslenska liðið var grátlega nálægt jafnteflinu en inn boltinn vildi bara ekki inn.
Leikurinn fór heldur rólega af stað og bæði lið voru svolítið að þreifa fyrir sér og reyna finna einhverjar opnanir í upphafi leiks.
Enska liðið tók mjög snemma stjórn á leiknum og stýrði ferðinni. Þær Ensku voru svolítið að reyna komast upp kantana en Íslenska liðið stóð það af sér.
Það dró svo til tíðinda strax á 21. mínútu þegar þær Ensku náðu að sækja hratt á Íslenska liðið eftir að Íslenska liðið hafði verið í sókn. Lauren Hemp keyrði þá upp völlinn með Sædísi Rún Heiðarsdóttur á hælunum sem réði ekkert við kraftin í Hemp og hún fann Alessiu Russo sem átti gott skot sem Cecilía Rán Rúnarsdóttir kom engum vörnum við í marki Íslands og England tók forystu 0-1.
Enska liðið réði lögum og lofum í fyrri hálfleiknum og leiddi nokkuð sannfærandi inn í hálfleik 0-1 en sú forysta hefði vel geta verið stærri.
Það var kraftur sem kom með Íslenska liðinu út í seinni hálfleikinn og náðu þær að ógna marki Englendinga í upphafi seinni en vörn gestana hélt vel.
Lauren Hemp átti flotta fyrirgjöf fyrir markið þegar um 70 mínútur voru liðnar af leiknum og náði Beth Mead flottum skalla að marki en Cecilía Rán Rúnarsdóttir var öryggið uppmálað í markinu.
Íslenska liðið fékk sannkallað dauðafæri á 76. mínútu leiksins þegar boltinn barst til Söndru Maríu Jessen á fjærstöng eftir fyrirgjöf en Hannah Hampton náði að gera sig nógu breiða til þess að verja frábærlega frá henni. Sandra María fékk annað tækifæri en skaut þá yfir markið en flaggið var þá komið á loft svo þetta hefði ekki staðið.
Íslenska liðið var svo hársbreidd frá því að jafna leikinn á 80. mínútu leiks þegar Sveindís Jane Jónsdóttir keyrði inn á teig og kom boltanum fyrir markið á Söndru Maríu Jessen sem átti skot í stöngina. Diljá Ýr Zomers náði frákastinu en náði ekki að finna leið framhjá Hannah Hampton í marki Englendinga.
Íslenska liðið var hvergi nærri hætt og tveim mínútum síðar bjargaði Enska liðið nánast á marklínu tilraun frá Alexöndru Jóhannsdóttur eftir hornspyrnu.
Þrátt fyrir hetjulega baráttu í seinni hálfleik náði Íslenska liðið ekki inn jöfnunarmarkinu
Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Íslands steig inn á völlinn í 146. skipti fyrir A-landslið Íslands og er orðin sú leikjahæsta frá upphafi. Goðsögn í Íslenskri knattspyrnu.