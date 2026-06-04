FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur Sindri Sverrisson skrifar 4. júní 2026 13:31 Hitinn var mikill á HM félagsliða í Bandaríkjunum fyrir ári síðan og ljóst að hann mun hafa sín áhrif á HM landsliða sem hefst eftir viku. Getty/Catherine Ivill FIFA ákvað á síðustu stundu að hætta við að leyfa áhorfendum að taka vatnsflöskur með á leikvangana á HM í fótbolta, þrátt fyrir hitann sem búist er við á leikjum á mótinu. Í grein The Athletic segir að FIFA hafi fyrir aðeins þremur vikum verið með þá stefnu að fólk mætti koma með allt að eins lítra plastflöskur á leikina. Nú er búið að hætta við það og senda tölvupóst þess efnis á miðahafa þar sem segir að vatnsflöskur verði ekki leyfðar á leikvöngunum. Í raun verða engar flöskur leyfðar en þetta er til þess að koma í veg fyrir að flöskum sé kastað inn á völlinn. The Athletic segir ljóst að þetta muni valda óánægju þar sem fólk geti ekki lengur fyllt á vatnsflöskur sínar heldur neyðist til þess að kaupa vatn. Á HM félagsliða, þar sem einnig var spilað í Bandaríkjunum, hafi vatnsflöskur kostað 4-6 dollara en ekki sé ljóst hvert verðið verði núna. Coca-Cola hafi lengi verið samstarfsaðili FIFA og selji vatn undir merki Dasani. Óttast er að mikill hiti muni hafa áhrif á HM sem hefst eftir viku, í Mexíkó, Kanda og Bandaríkjunum. Samkvæmt skýrslu Climate Central eru mestar líkur á að hiti hafi áhrif á leik Úrúgvæ og Spánar í Guadalajara 26. júní, eða 70% líkur, og talið að hitinn verði mikill á 97 af 104 leikjum mótsins. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Kane laus úr fangelsi og kemur til Íslands í haust Körfubolti Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti Ögmundur laus allra mála hjá Val Íslenski boltinn „Stúkan er of þögul“ Fótbolti „Þetta hefur verið ótrúlega erfitt“ Sport Fleiri fréttir „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Sjá meira