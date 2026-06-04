Fótbolti

FIFA tók U-beygju og bannar vatns­flöskur

Sindri Sverrisson skrifar
Hitinn var mikill á HM félagsliða í Bandaríkjunum fyrir ári síðan og ljóst að hann mun hafa sín áhrif á HM landsliða sem hefst eftir viku.
Hitinn var mikill á HM félagsliða í Bandaríkjunum fyrir ári síðan og ljóst að hann mun hafa sín áhrif á HM landsliða sem hefst eftir viku. Getty/Catherine Ivill

FIFA ákvað á síðustu stundu að hætta við að leyfa áhorfendum að taka vatnsflöskur með á leikvangana á HM í fótbolta, þrátt fyrir hitann sem búist er við á leikjum á mótinu.

Í grein The Athletic segir að FIFA hafi fyrir aðeins þremur vikum verið með þá stefnu að fólk mætti koma með allt að eins lítra plastflöskur á leikina.

Nú er búið að hætta við það og senda tölvupóst þess efnis á miðahafa þar sem segir að vatnsflöskur verði ekki leyfðar á leikvöngunum. Í raun verða engar flöskur leyfðar en þetta er til þess að koma í veg fyrir að flöskum sé kastað inn á völlinn.

The Athletic segir ljóst að þetta muni valda óánægju þar sem fólk geti ekki lengur fyllt á vatnsflöskur sínar heldur neyðist til þess að kaupa vatn. Á HM félagsliða, þar sem einnig var spilað í Bandaríkjunum, hafi vatnsflöskur kostað 4-6 dollara en ekki sé ljóst hvert verðið verði núna. Coca-Cola hafi lengi verið samstarfsaðili FIFA og selji vatn undir merki Dasani.

Óttast er að mikill hiti muni hafa áhrif á HM sem hefst eftir viku, í Mexíkó, Kanda og Bandaríkjunum. Samkvæmt skýrslu Climate Central eru mestar líkur á að hiti hafi áhrif á leik Úrúgvæ og Spánar í Guadalajara 26. júní, eða 70% líkur, og talið að hitinn verði mikill á 97 af 104 leikjum mótsins.

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