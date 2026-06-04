Bandaríski landsliðsmaðurinn Brenden Aaronson sagði að hann og nýbökuð eiginkona hans, Milana D'Ambra, hefðu „panikkað“ þegar þau uppgötvuðu að brúðkaup þeirra, sem lengi hafði verið í undirbúningi, myndi rekast á æfingabúðir bandaríska karlalandsliðsins fyrir heimsmeistaramótið.
Hjónavígsla Aaronsons og D'Ambra, sem kynntust þegar þau voru sextán ára, fór fram þann 30. maí á strönd New Jersey.
Brúðkaupsstaðurinn var staðfestur fyrir um tveimur og hálfu ári og á þeim tíma var Aaronson sagt að æfingabúðirnar myndu hefjast 1. júní, svo parið taldi að dagsetningin 30. maí myndi ganga upp.
USMNT's Brenden Aaronson on getting married during World Cup prep - and the insane travel to pull it off https://t.co/PF0BMDbuKr pic.twitter.com/4J0GQTKxyL— New York Post (@nypost) June 3, 2026
USMNT's Brenden Aaronson on getting married during World Cup prep - and the insane travel to pull it off https://t.co/PF0BMDbuKr pic.twitter.com/4J0GQTKxyL
„Þegar hún komst að því að við ættum að mæta á þeim tíma, roðnaði hún í framan, ég roðnaði í framan, við vorum eiginlega að panikka því maður leggur svo mikinn tíma og vinnu í þetta. Hún lagði svo mikinn tíma í að skipuleggja brúðkaupið, þetta var mjög ógnvekjandi,“ sagði Aaronson við fréttamenn á þriðjudag.
Á einni viku ferðaðist miðjumaðurinn frá félagsliði sínu Leeds United í Bretlandi til tilkynningar um landsliðshópinn í New York, síðan á æfingar í Fayetteville í Georgíu-fylki, í brúðkaup sitt í Suður-New Jersey og aftur til Fayetteville til að taka þátt í undirbúningi Bandaríkjanna fyrir HM.
„Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar sem ég mun aldrei gleyma,“ sagði Aaronson. „Þetta var mjög sérstakt.“
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Aaronson sagðist hafa rætt við Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfara Bandaríkjanna, í mars og boðist til að breyta brúðkaupsdeginum.
„Að geta átt samtal við þjálfarann, að geta farið inn á skrifstofuna hans, hún er opin,“ sagði Aaronson. „Hann er mjög góður í svona samtölum. Hann er líka mannlegur. Hann veit að það er ekki auðvelt að vera fótboltamaður. Það var auðvelt að eiga þetta samtal við þá.“
Sem betur fer fyrir nýgiftu hjónin hafði þessi tvöfalda bókun ekki jafn mikil áhrif á dagskrá hans og upphaflega var óttast.
„Ég er mjög heppinn að hafa fengið að fara og njóta þessa dags,“ sagði Aaronson. „Ég er þjálfarateyminu virkilega þakklátur. Þetta var magnaður dagur fyrir mig, en ég er tilbúinn að snúa mér aftur að vinnunni og undirbúa mig fyrir heimsmeistaramótið.“
Bandaríska landsliðið spilar sinn síðasta upphitunarleik fyrir HM gegn Þýskalandi í Chicago á laugardag. Það hefur síðan keppni á mótinu með því að mæta Paragvæ á SoFi-leikvanginum fyrir utan Los Angeles þann 12. júní.
It is normally not a great sign when you show up 90 minutes late to your own rehearsal dinner.In this case, though, Brenden Aaronson’s family was willing to forgive the tardiness.Aaronson was named to the U.S. men’s national team 2026 World Cup squad on May 26. The only… pic.twitter.com/dOqs5AvBA2— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 3, 2026
It is normally not a great sign when you show up 90 minutes late to your own rehearsal dinner.In this case, though, Brenden Aaronson’s family was willing to forgive the tardiness.Aaronson was named to the U.S. men’s national team 2026 World Cup squad on May 26. The only… pic.twitter.com/dOqs5AvBA2