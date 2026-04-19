Viktor Bjarki skoraði þegar FCK landaði sigri eftir að hann kom inn á

Viktor Bjarki Daðason átti flotta innkomu í lið FC Kaupmannahafnar þegar liðið vann 4-1 útisigur á Vejle Boldklub í úrslitakeppni neðri hluta dönsku úrvalsdeildarinnar.
Viktor Bjarki byrjaði á bekknum en kom inn á völlinn sem varamaður á 62. mínútu í stöðunni 1-1.
Geovanni Vianney kom liðinu í 2-1 á 83. mínútu og Viktor Bjarki skoraði svo fimm mínútum síðar. Vianney skoraði síðan sitt annað mark í uppbótartímanum.
FCK komst óvænt ekki í efri hlutann og lét þjálfarann fara þegar leit út fyrir að liðið væri á leið í mikla fallbaráttu eftir slaka byrjun í úrslitakeppninni.
Liðið vann sinn þriðja leik í röð í dag og er í efsta sæti neðri hlutans. Þeir hafa því hrakið falldrauginn á bak og burt.
Hinn sautján ára gamli Viktor Bjarki hefur skorað átta mörk í nítján leikjum á tímabilinu en þetta var fyrsta markið hans í deildinni.
Hann hefur skorað fjögur mörk í bikarnum og þrjú mörk í Meistaradeildinni.
