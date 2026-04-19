Einn ökumaður var stöðvaður á höfuðborgarsvæðinu í dag á 151 kílómeters hraða. Annar ók á 133 kílómetra hraða, og nokkrir aðrir á um 120 kílómetra hraða.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Sá sem ók hraðast, líkt og áður segir á rúmlega 150 kílómetra hraða, gerði það á áttatíu-götu í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sér um Hafnarfjörð og Garðabæ. Þar voru þrír aðrir sektaðir fyrir of hraðan akstur.
Sá næst hraðasti, á rúmlega 130 kílómetra hraða, ók einnig á áttatíu-götu í umdæmi lögreglustövðar þrjú, sem sér um Kópavog og Breiðholt. Þar voru níu aðrir sektaðir fyrir of hraðan akstur.
10 ökumenn sektaðir fyrir of hraðan akstur en sá sem hraðast ók var á 133 km/klst hraða þar sem hámarkshraði er 80 km/klst.
Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um miðbæinn, austurbæ, vesturbæ og Seltjarnarnes, annars vegar og umdæmi Lögreglustöðvar fjögur, sem sér um Mosfellsbæ, Grafarvog, og Árbæ, hins vegar voru samanlagt þrír teknir við of hraðan akstur á áttatíu-götu, allir á um 120 kílómetra hraða.
Þá var einstaklingur handtekinn í umdæmi lögreglustöðvar eitt grunaður um valda umferðaróhappi með því að aka bíl sínum á ljósastaur. Sá var einnig grunaður um ölvun við akstur og vistaður af lögreglu þangað til hægt var að ræða við hann. Honum var síðan sleppt úr haldi og telst málið fullrannsakað.