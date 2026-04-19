Átta börn látin eftir skot­á­rás

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Shreveport er í Louisiana-fylki í Bandaríkjunum. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty

Átta börn á aldrinum eins til fjórtán ára eru látin eftir skotárás í Lousiana-ríki í Bandaríkjunum í nótt. Meintur árásarmaður lést einnig af hendi lögreglu.

Klukkan sex í morgun að staðartíma barst lögreglunni í Shreveport tilkynning um óeirðir á heimili. Samkvæmt Christopher Bordelon, talsmanni lögreglunnar, var vettvangur árásarinnar þrjú heimili í grennd við hvert annað.

Alls voru tíu manns skotnir og létust átta þeirra, börn á aldrinum eins árs til fjórtán ára. Nokkur barnanna voru ættingjar mannsins sem grunaður er um árásina.

„Grunaður árásarmaður rændi bíl skammt frá vettvangi og þá fóru lögreglumenn frá Shreveport í eftirför,“ sagði Bordelon samkvæmt NBC. Lögreglan skaut í átt að árásarmanninum og var hann drepinn.

„Við teljum hann vera einstaklinginn sem skaut úr byssunum.“

