Átta börn á aldrinum eins til fjórtán ára eru látin eftir skotárás í Lousiana-ríki í Bandaríkjunum í nótt. Meintur árásarmaður lést einnig af hendi lögreglu.
Klukkan sex í morgun að staðartíma barst lögreglunni í Shreveport tilkynning um óeirðir á heimili. Samkvæmt Christopher Bordelon, talsmanni lögreglunnar, var vettvangur árásarinnar þrjú heimili í grennd við hvert annað.
Alls voru tíu manns skotnir og létust átta þeirra, börn á aldrinum eins árs til fjórtán ára. Nokkur barnanna voru ættingjar mannsins sem grunaður er um árásina.
„Grunaður árásarmaður rændi bíl skammt frá vettvangi og þá fóru lögreglumenn frá Shreveport í eftirför,“ sagði Bordelon samkvæmt NBC. Lögreglan skaut í átt að árásarmanninum og var hann drepinn.
„Við teljum hann vera einstaklinginn sem skaut úr byssunum.“