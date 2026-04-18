Grunaður í tengslum við eld á heimili eiginkonu sinnar Jón Þór Stefánsson skrifar 18. apríl 2026 20:44 Landsréttur úrskurðaði manninn í gæsluvarðhald. Vísir/Viktor Freyr Kona óttaðist um líf sitt og taldi að eiginmaður hennar myndi drepa hana. Hún er metin í mjög viðkvæmri stöðu af lögreglu. Eiginmaðurinn hefur verið ákærður. Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar sem féllst á að hann skyldi sæta gæsluvarðhaldi í mars- og aprílmánuði. Í úrskurðinum er fjölda meintra brota mannsins lýst, en þau elstu eru frá því í byrjun árs 2024 og þau nýlegustu frá janúar síðastliðnum. Maðurinn er til að mynda grunaður um að tengjast því þegar eldur kviknaði í íbúð sem konan hafði til umráða í febrúar 2024. En fram kemur að fyrr sama dag og eldurinn kom upp hafi lögregla vísað manninum á brott eftir að hafa unnið skemmdir á íbúðinni og innanstokksmunum hennar. Að kveikja í vegabréfinu þegar lögreglan braust inn Tveimur mánuðum síðar barst lögreglu tilkynning frá leigubílstjóra að umrædd kona væri stödd hjá honum, alslaus. Sagði hún að maðurinn hafi tekið af henni veski og lykla og slegið hana í andlitið. Í desembermánuði ári síðar hafði konan samband við lögreglu og kvað manninn hafa hótað sér lífláti. Hún sagði hann hafa sparkað fast í mjóbak hennar. Maðurinn var handtekinn á lögreglustöðinni mun hann hafa hótað að drepa lögreglumann. Lögreglu barst tilkynning um heimilisofbeldi tveimur dögum síðar. Þegar lögreglu bar að garði neitaði maðurinn að opna fyrir henni og meinaði konunni að nálgast lögregluna. Á endanum sparkaði lögregla upp hurðinni til að handtaka hann, en þá mun hún hafa komið að honum að kveikja í vegabréfi sínu. Maðurinn er erlendur ríkisborgari sem var synjað um vernd árið 2024. Hann giftist síðan konunni og fékk dvalarleyfi á grundvelli hjónabands þeirra. „Ég mun drepa þessa eiginkonu" Eftir síðastnefnda atvikið var manninum gert að sæta nálgunarbanni og brottvísað af heimili sínu. Minna en mánuði síðar, í janúar síðastliðnum, barst lögreglu tilkynning frá leigubílstjóra sem sagðist hafa verið að aka umræddu pari þar sem maðurinn hafi hent konunni úr bílnum og svo beitt hana ítrekuðu og alvarlegu ofbeldi. Maðurinn var handtekinn en konan hlaut áverka víðs vegar um höfuð sitt. Þegar lögreglan var að færa manninn í fangaklefa vegna málsins mun hann hafa öskrað: „I will kill this wife. I will fire this whore", eða „Ég mun drepa þessa eiginkonu. Ég mun reka þessa hóru." Þá kemur fram að maðurinn hafi hring ítrekað á meðan á nálgunarbanninu stóð, meðal annars úr fangelsinu.