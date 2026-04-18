Fótbolti

Segja að há lestarfargjöld muni hafa „lamandi á­hrif“ á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
MetLife-leikvangurinn í New Jersey-fylki hýsir átta leiki á HM í sumar en það mun vera rándýrt að fara hálftíma ferð með lest á leikinn.
MetLife-leikvangurinn í New Jersey-fylki hýsir átta leiki á HM í sumar en það mun vera rándýrt að fara hálftíma ferð með lest á leikinn. Getty/Al Bello

Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, hefur svarað gagnrýni frá ríkisstjóra New Jersey og segir að gríðarlega hækkuð lestarfargjöld á heimsmeistaramótinu 2026 muni skapa vandamál sem ná langt út fyrir það að hafa aðeins áhrif á buddur stuðningsmanna.

Mikie Sherrill, ríkisstjóri New Jersey, sagði að Alþjóðaknattspyrnusambandið bæri ábyrgð á því að stuðningsmenn þyrftu að greiða 150 dollara (meira en átján þúsund krónur) fyrir þrjátíu mínútna lestarferð með frá New York til MetLife-leikvangsins í New Jersey til að sækja leiki á heimsmeistaramótinu í sumar.

Hún sagði að FIFA ætti að niðurgreiða kostnað við almenningssamgöngur fyrir leiki á heimsmeistaramótinu.

Engir afslættir eru í boði fyrir ferðina á leikvanginn, þannig að börn og eldri borgarar verða einnig að greiða fullt verð, 150 dollara, á meðan miðar í skutlurútu kosta 80 dollara eða 9800 krónur.

„Núverandi verðlíkan mun hafa lamandi áhrif,“ sagði Heimo Schirgi, embættismaður hjá FIFA. Breska ríkisútvarpið fjallaði um málið.

Schirgi, framkvæmdastjóri mótsins, fullyrti að markmið FIFA á heimsmeistaramótinu væri „að lágmarka umferðaröngþveiti, draga úr þörf fyrir einkabíla og tryggja að upplifun stuðningsmanna sé jákvæð og eftirminnileg, skilgreind af hasarnum á vellinum, ekki töfum á vegum“.

„Hækkuð fargjöld ýta óhjákvæmilega stuðningsmönnum í átt að öðrum samgöngumöguleikum. Þetta eykur áhyggjur af umferðaröngþveiti og seinkomum og skapar víðtækari keðjuverkun sem á endanum dregur úr efnahagslegum ávinningi og varanlegri arfleifð sem allt svæðið getur hagnast á með því að halda heimsmeistaramótið,“ sagði Schirgi.

MetLife-leikvangurinn mun hýsa átta leiki, þar á meðal riðlakeppnisleik Englands og úrslitaleikinn 19. júlí.

Lestarfargjöld fyrir leiki á Gillette-leikvanginum í Foxborough, fyrir utan Boston, hafa einnig verið hækkuð verulega í 80 dollara (9800 krónur), en rútumiðar kosta 95 dollara (11.613 krónur).

„Að ákveða handahófskennt hækkuð verð og krefjast þess að FIFA taki á sig þennan kostnað er fordæmalaust. Enginn annar alþjóðlegur viðburður, tónleikar eða stór íþróttakynningaraðili hefur staðið frammi fyrir slíkri kröfu,“ bætti Schirgi við.

„Þótt áætlað sé að FIFA muni afla um ellefu milljarða dollara í tekjur, ekki hagnað, eins og ríkisstjórinn heldur ranglega fram, hefur FIFA alltaf verið sjálfseignarstofnun samkvæmt samþykktum okkar,“ sagði Schirgi.

„Tekjur af heimsmeistaramóti FIFA eru endurfjárfestar í að þróa knattspyrnuíþróttina, sérstaklega fyrir ungt fólk og konur, um allan heim,“ sagði Schirgi.

Hann bætti við að samningar við gestgjafaborgir hefðu verið undirritaðir árið 2018 og að FIFA hefði þegar unnið með mótshaldsnefndinni að því að þróa samgönguáætlun sem „veitir skilvirka og aðgengilega almenningssamgöngumöguleika“ fyrir stuðningsmenn sem sækja leikina átta í New Jersey.

HM 2026 í fótbolta Bandaríkin

