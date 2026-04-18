Segja að há lestarfargjöld muni hafa „lamandi áhrif“ á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. apríl 2026 22:33 MetLife-leikvangurinn í New Jersey-fylki hýsir átta leiki á HM í sumar en það mun vera rándýrt að fara hálftíma ferð með lest á leikinn. Getty/Al Bello Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, hefur svarað gagnrýni frá ríkisstjóra New Jersey og segir að gríðarlega hækkuð lestarfargjöld á heimsmeistaramótinu 2026 muni skapa vandamál sem ná langt út fyrir það að hafa aðeins áhrif á buddur stuðningsmanna. Mikie Sherrill, ríkisstjóri New Jersey, sagði að Alþjóðaknattspyrnusambandið bæri ábyrgð á því að stuðningsmenn þyrftu að greiða 150 dollara (meira en átján þúsund krónur) fyrir þrjátíu mínútna lestarferð með frá New York til MetLife-leikvangsins í New Jersey til að sækja leiki á heimsmeistaramótinu í sumar. Hún sagði að FIFA ætti að niðurgreiða kostnað við almenningssamgöngur fyrir leiki á heimsmeistaramótinu. £111 trains will have 'chilling effect' on World Cup https://t.co/oIrZ0soj5X— BBC News (UK) (@BBCNews) April 18, 2026 Engir afslættir eru í boði fyrir ferðina á leikvanginn, þannig að börn og eldri borgarar verða einnig að greiða fullt verð, 150 dollara, á meðan miðar í skutlurútu kosta 80 dollara eða 9800 krónur. „Núverandi verðlíkan mun hafa lamandi áhrif,“ sagði Heimo Schirgi, embættismaður hjá FIFA. Breska ríkisútvarpið fjallaði um málið. Schirgi, framkvæmdastjóri mótsins, fullyrti að markmið FIFA á heimsmeistaramótinu væri „að lágmarka umferðaröngþveiti, draga úr þörf fyrir einkabíla og tryggja að upplifun stuðningsmanna sé jákvæð og eftirminnileg, skilgreind af hasarnum á vellinum, ekki töfum á vegum“. „Hækkuð fargjöld ýta óhjákvæmilega stuðningsmönnum í átt að öðrum samgöngumöguleikum. Þetta eykur áhyggjur af umferðaröngþveiti og seinkomum og skapar víðtækari keðjuverkun sem á endanum dregur úr efnahagslegum ávinningi og varanlegri arfleifð sem allt svæðið getur hagnast á með því að halda heimsmeistaramótið,“ sagði Schirgi. MetLife-leikvangurinn mun hýsa átta leiki, þar á meðal riðlakeppnisleik Englands og úrslitaleikinn 19. júlí. View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport) Lestarfargjöld fyrir leiki á Gillette-leikvanginum í Foxborough, fyrir utan Boston, hafa einnig verið hækkuð verulega í 80 dollara (9800 krónur), en rútumiðar kosta 95 dollara (11.613 krónur). „Að ákveða handahófskennt hækkuð verð og krefjast þess að FIFA taki á sig þennan kostnað er fordæmalaust. Enginn annar alþjóðlegur viðburður, tónleikar eða stór íþróttakynningaraðili hefur staðið frammi fyrir slíkri kröfu,“ bætti Schirgi við. „Þótt áætlað sé að FIFA muni afla um ellefu milljarða dollara í tekjur, ekki hagnað, eins og ríkisstjórinn heldur ranglega fram, hefur FIFA alltaf verið sjálfseignarstofnun samkvæmt samþykktum okkar,“ sagði Schirgi. „Tekjur af heimsmeistaramóti FIFA eru endurfjárfestar í að þróa knattspyrnuíþróttina, sérstaklega fyrir ungt fólk og konur, um allan heim,“ sagði Schirgi. Hann bætti við að samningar við gestgjafaborgir hefðu verið undirritaðir árið 2018 og að FIFA hefði þegar unnið með mótshaldsnefndinni að því að þróa samgönguáætlun sem „veitir skilvirka og aðgengilega almenningssamgöngumöguleika“ fyrir stuðningsmenn sem sækja leikina átta í New Jersey. HM 2026 í fótbolta Bandaríkin Mest lesið Eitt frægasta íþróttapar Bandaríkjanna tilkynnir um sambandsslit Fótbolti Man. United með risaskref í átt að Meistaradeildarsæti Enski boltinn Leik lokið: Ísland - England 0-1| Hetjuleg barátta í seinni dugði ekki til Fótbolti Lést í fjöldaárekstri á Nürburgring-brautinni Formúla 1 Vignir í dauðafæri og nýtir sér leynivopn á Íslandi Sport Stórkostlegt mark Xavi Simons dugði Tottenham næstum því Enski boltinn Magaplástrar kínverskra íþróttakvenna vekja furðu Sport Stúkan: Skagamenn voru rændir af dómaranum Íslenski boltinn Hunsaður frá byrjun: „Þetta var bara frekar leiðinlegt og fúlt“ Íslenski boltinn Sjáðu öll mörkin: Veisla í Vesturbænum, tvenna hjá Vuk og Gylfi í skotskónum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Segja að há lestarfargjöld muni hafa „lamandi áhrif“ á HM „Ef við töpum fyrir Arsenal þá er þetta búið“ Orri klikkaði í vítakeppninni en varð samt bikarmeistari „Ég elska það sem ég er að gera“ Man. United með risaskref í átt að Meistaradeildarsæti Einnkunnir íslenska liðsins: Flott frammistaða í seinni hálfleik „Ég vil ekki vinna með döpru fólki eða með neikvæðu fólki“ „Settum meiri pressu á þær í seinni hálfleik“ Stórkostlegt mark Xavi Simons dugði Tottenham næstum því Leik lokið: Ísland - England 0-1| Hetjuleg barátta í seinni dugði ekki til Hörmungar Brann halda áfram Kirsuberin björguðu sigri eftir að hafa lagt upp jöfnunarmark Miðvörður skoraði úr hjólhestaspyrnu í mikilvægum sigri Leeds Byrjunarliðið gegn Englandi: Fjórar breytingar og afmælisbarnið á bekkinn Bjarki Steinn nálgast ítölsku úrvalsdeildina á ný Leno bjargaði stigi fyrir Fulham gegn Brentford Stúkan: Skagamenn voru rændir af dómaranum Aðeins einn miðvörður til taks hjá United fyrir stórleikinn „Þær leita rosalega mikið upp kantana“ Sjáðu öll mörkin: Veisla í Vesturbænum, tvenna hjá Vuk og Gylfi í skotskónum „Fínt fyrir okkur en kannski ekki jafn fínt fyrir Englendinga“ Hunsaður frá byrjun: „Þetta var bara frekar leiðinlegt og fúlt“ „Kom mér ótrúlega mikið á óvart og er eitthvað sem ég mun aldrei gleyma“ Eitt frægasta íþróttapar Bandaríkjanna tilkynnir um sambandsslit „Hefðum átt skilið stig úr þessum leik“ „Andri Rúnar færir liðinu mjög mikið“ Þurftu að stækka þýska meistaraskjöldinn Uppgjörið: Stjarnan - FH 3-2 | Andri Rúnar reyndist Stjörnunni gulls ígildi Lampard kom Coventry upp í úrvalsdeildina eftir 25 ára bið Slagsmál í Íslendingaslag í Svíþjóð Sjá meira