Leeds fór langt með að bjarga sér frá falli og senda Úlfana niður í næstefstu deild með 3-0 sigri í leik liðanna í dag. Miðvörður Leeds skoraði fyrsta markið úr hjólhestaspyrnu en framherjarnir Noah Okafor og Dominic Calwert Lewin bættu svo við.
Fyrri hálfleikurinn var fjörugur á Elland Road og heimamenn voru mun hættulegri. Þeir héldu þar góðri spilamennsku áfram eftir frábæran útisigur gegn Manchester United á mánudag.
Leeds tók forystuna á 18. mínútu með trylltu hjólhestaspyrnu-marki hjá varnarmanninum James Justin. Miðvörðurinn hugsaði sig ekki tvisvar um þegar boltinn skoppaði heppilega fyrir hann, henti sér á bakið og skoraði stórbrotið mark.
Skammt var stórra högga á milli hjá gestunum frá Wolverhampton því aðeins tæpum tveimur mínútum síðar skoraði svissneski framherjinn Noah Okafor eftir fyrirgjöf frá Brenden Aaronson.
Dominic Calwert Lewin innsiglaði svo 3-0 sigur Leeds í uppbótartíma en heimamenn höfðu áður skorað rangstöðumark og sýnt mikla yfirburði í seinni hálfleik.
Leeds er í góðri stöðu eftir tvo sigra í vikunni, nú í 15. sæti ensku deildarinnar. Wolves er hins vegar límt við neðsta sætið og fellur væntanlega í næstu umferð.