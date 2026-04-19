Liðsfélagi Glódísar Perlu ráðin í starf hjá karlaliði Bayern Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. apríl 2026 23:31 Magdalena Eriksson fagnar hér marki sínu fyrir Bayern München með Glódísi Perlu Viggósdóttur. Getty/Mustafa Yalcin Magdalena Eriksson er ekki bara liðsfélagi Glódísar Perlu Viggósdóttur hjá Bayern München því þær mynda auk þess oft miðvarðarpar liðsins. Nú hefur liðsfélagi Glódísar Perlu ráðið sig í annað starf hjá félaginu. Eriksson hefur greint frá því að hún starfi sem njósnari fyrir aðallið karla hjá Bayern München. Þegar hún kom fram í sænskri umfjöllun um leik liðsins gegn Real Madrid í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar tilkynnti hin 32 ára gamla leikmaður um nýja hlutverkið og sagðist hafa unnið með njósnadeildinni allt þetta tímabil. Eriksson fékk tölvupóst frá yfirnjósnara félagsins, Christoph Kresse, sem spurði hvort hún hefði áhuga á starfinu. Sagt er að hún einbeiti sér að Suður-Ameríku og samhæfi það hlutverk við leikmannaskyldur sínar og reglulega framkomu sem sérfræðingur í sænska ríkissjónvarpinu. Þrátt fyrir að hafa lagt landsliðsskóna á hilluna með sænska landsliðinu er nýja hlutverkið ekki merki um að ferill hennar sé á enda, þar sem núverandi samningur hennar við Bayern, sem var undirritaður í fyrra, gildir til ársins 2028. Þetta gefur þó vísbendingu um hvað tekur við hjá þeirri sænsku eftir ferilinn á vellinum. Það er ekki slæm byrjun að taka fyrstu skrefin á nýjum starfsvettvangi hjá einu stærsta félagi heims.