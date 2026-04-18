Bjarki Steinn nálgast ítölsku úrvalsdeildina á ný Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. apríl 2026 15:22 Bjarki Steinn Bjarkason á fínan möguleika að komast upp í efstu deild. NESImages/DeFodi Images via Getty Images) Venezia vantar tvo sigra til viðbótar úr síðustu þremur umferðum tímabilsins til að tryggja sér sæti í ítölsku úrvalsdeildinni, eftir 0-3 sigur gegn Bari í 35. umferð ítölsku B-deildarinnar í dag. Bjarki Steinn Bjarkason var utan hóps í dag og hefur lítið sem ekkert spilað fyrir Venezia síðan í desember. Fyrir það var hann í byrjunarliðinu í ellefu leikjum og skoraði eitt mark. Markahæsti leikmaður Venezia, Andrea Adorante, bætti við markareikning sinn gegn Bari í dag. Áður hafði vinstri vængbakvörðurinn Ridgeciano Haps skorað tvennu, hann átti óneitanlega bestu frammistöðu dagsins. Venezia hefur vegnað vel á tímabilinu og eftir sigur dagsins eru Feneyingar öruggt með umspilssæti en þarf tvo sigra til viðbótar úr síðustu þremur leikjum, til að vera alveg öruggt um beint sæti upp í úrvalsdeildina. Liðið féll á síðasta ári en stefnir beint aftur upp. Í síðustu leikjunum eru ágætis líkur á tveimur sigrum því í næstu tveimur leikjum mætir Venezia fallbaráttuliðunum Empoli á heimavelli og Spezia á útivelli. Tímabilið endar svo á hörkuslag gegn Palermo, sem situr í fjórða sætinu.