Fótbolti

Bjarki Steinn nálgast ítölsku úrvalsdeildina á ný

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Bjarki Steinn Bjarkason á fínan möguleika að komast upp í efstu deild.

Venezia vantar tvo sigra til viðbótar úr síðustu þremur umferðum tímabilsins til að tryggja sér sæti í ítölsku úrvalsdeildinni, eftir 0-3 sigur gegn Bari í 35. umferð ítölsku B-deildarinnar í dag.

Bjarki Steinn Bjarkason var utan hóps í dag og hefur lítið sem ekkert spilað fyrir Venezia síðan í desember. Fyrir það var hann í byrjunarliðinu í ellefu leikjum og skoraði eitt mark.

Markahæsti leikmaður Venezia, Andrea Adorante, bætti við markareikning sinn gegn Bari í dag. Áður hafði vinstri vængbakvörðurinn Ridgeciano Haps skorað tvennu, hann átti óneitanlega bestu frammistöðu dagsins.

Venezia hefur vegnað vel á tímabilinu og eftir sigur dagsins eru Feneyingar öruggt með umspilssæti en þarf tvo sigra til viðbótar úr síðustu þremur leikjum, til að vera alveg öruggt um beint sæti upp í úrvalsdeildina. Liðið féll á síðasta ári en stefnir beint aftur upp.

Í síðustu leikjunum eru ágætis líkur á tveimur sigrum því í næstu tveimur leikjum mætir Venezia fallbaráttuliðunum Empoli á heimavelli og Spezia á útivelli. Tímabilið endar svo á hörkuslag gegn Palermo, sem situr í fjórða sætinu.

