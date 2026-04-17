„Hefðum átt skilið stig úr þessum leik" Hjörvar Ólafsson skrifar 17. apríl 2026 23:08 Jóhannes Karl Guðjónsson gefur sínum leikmönnum skipanir af bekknum. Vísir/Pawel Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, var að mörgu leyti sáttur við spilamennsku sinna manna þrátt fyrir svekkjandi tap liðsins á móti Stjörnunni í annarri umferð Bestu-deildar karla í fótbolta í kvöld. „Uppleggið gekk ekki nægilega vel upp í fyrri hálfleik en við fórum yfir málin í hálfleik og náðum að loka betur á það sem Stjarnan var að reyna að gera lungann úr seinni hálfleiknum," sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH. „Þegar við vorum búnir að loka á spil Stjörnunnar í gegnum miðsvæðið fóru þeir að herja á okkur hægra megin og koma sér í yfirtölu þar. Þaðan dældu þeir inn krossum á Andra Rúnar sem reyndist okkur mjög erfiður. Það er enn meira svekkjandi að Andri hafi náð að skora í ljósi þess að við vorum nýbúnir að bæta við hafsent til þess að freista þess að díla betur við hann. Það var hins vegar ekki nóg," sagði Jóhannes Karl þar að auki. „Að mínu mati spiluðum við nógu vel í þessum leik til þess að fá eitt stig út úr honum. Það tókst hins vegar ekki og eitt stig er uppskeran eftir tvo leik. Vissulega hefði ég viljað vera með fleiri stig en spilamennskan í Eyjum verðskuldaði sigur og í kvöld áttum við eitt stig skilið gegn frábæru Stjörnuliði. FH-liðið er á flottum stað en við þurfum að halda áfram að laga það sem upp á vantar til þess að sækja fleiri stig," sagði hann um stöðu mála. Besta deild karla FH