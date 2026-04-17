„Andri Rúnar færir liðinu mjög mikið" Hjörvar Ólafsson skrifar 17. apríl 2026 23:03 Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, fylgist með leiknum af hliðarlínunni. Vísir/Pawel Jökull I. Elísabetarson og lærisveinar hans hjá Stjörnunni eru með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leiki sína í Bestu-deild karla í fótbolta en liðið lagði FH að velli í annarri umferð deildarinnar í Garðabænum í kvöld. „Mér fannst fínt orkustig í þessum leik og við spiluðum bara heilt yfir vel. Að mínu mati hefðum við getað skorað fleiri mörk og farið með meira sannfærandi sigur af hólmi," sagði Jökull I. Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, sáttur að leik loknum. „Við vorum að koma okkur trekk í trekk í góðar stöður sem við hefðum getað nýtt betur. Það var svo lítið við mörkunum þeirra að gera. Sérstaklega því fyrra og svo kemur það seinna eftir skyndisókn," sagði Jökull enn fremur. Jökull þurfti að taka Emil Atlason af velli eftir rúmlega hálftíma leik en þar var um varúðarráðstöfun að ræða: „Þetta eru smávægileg meiðsli hjá Emil og við vorum í raun bara að passa upp á að meiðslin yrðu ekki verri. Þá er mjög gott að eiga Andra Rúnar á bekknum. Fyrir utan það að skora sigurmarkið gefur Andri liðinu gríðarlega mikið," sagði Jökull um framherjana sína. „Það var frábært að finna fyrir miklum stuðningi úr stúkunni og vinna þennan sigur fyrir mikla Stjörnufjölskyldu sem missti mikinn höfðingja og gegnheilan Sjörnumann á dögunum. Nú förum við brattir inn í leikinn við Víking sem verður bara skemmtilegt að spila," sagði hann.