Eitt frægasta íþróttapar Bandaríkjanna tilkynnir um sambandsslit Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. apríl 2026 23:31 Sue Bird og Megan Rapinoe eru hættar saman eftir að hafa verið í sambandi í áratug. Getty/Joe Buglewicz Bandarísku íþróttastjörnurnar Sue Bird og Megan Rapinoe, sem báðar hafa sett skóna upp á hillu, tilkynntu á samfélagsmiðlum í gær að þær væru ekki lengur í sambandi eftir áratug saman. „Það er í raun engin auðveld eða þægileg leið til að deila þessum fréttum," skrifuðu þær í færslu á Instagram. „Eftir mikla umhugsun höfum við tekið þá ákvörðun að slíta sambandi okkar. „Þetta hefur ekki verið auðveld ákvörðun, en það er ákvörðun sem við höfum tekið saman, með mikilli ást, virðingu og umhyggju hvor fyrir annarri." Hin 45 ára gamla Bird vann fjóra WNBA-titla á nítján keppnistímabilum sínum í deildinni, alla með Seattle Storm. Hún vann einnig fimm Ólympíugull með bandaríska landsliðinu. Hin fertuga Rapinoe lék með bandaríska kvennalandsliðinu í fótbolta þegar það vann heimsmeistaratitilinn árin 2015 og 2019. Hún vann einnig Ólympíugull með bandaríska liðinu árið 2012. Bird hætti í WNBA eftir tímabilið 2022 og Rapinoe hætti í NWSL-deildinni í lok tímabilsins 2023. „Við höfum deilt heilu lífi síðasta áratuginn, á stórum stundum og í kyrrðinni, og það er eitthvað sem við munum alltaf búa að," skrifuðu Bird og Rapinoe. „Við erum svo þakklátar fyrir þetta ótrúlega samfélag sem hefur stutt okkur, tekið okkur opnum örmum og stutt okkur nákvæmlega eins og við erum." Bird, sem var tekin inn í frægðarhöll körfuboltans á síðasta ári, er nú framkvæmdastjóri bandaríska kvennalandsliðsins í körfubolta. Bird og Rapinoe höfðu einnig sameiginlega viðskiptahagsmuni, þar á meðal hlaðvarp sem kallast „A Touch More". „Að byggja upp tengslanet í kringum það hefur verið gríðarleg gleði," skrifuðu þær um hlaðvarpið. „Samtölin, hláturinn, tengingin – það þýðir meira en við getum komið í orð. Þó að þessum kafla þar sem við gerum hlaðvarpið saman sé að ljúka, þá er það sem við höfum byggt upp með ykkur ekki á enda."