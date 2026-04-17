Forsvarsfólk Miðflokksins á Hornafirði taldi tilefni til að bregðast við umræðu um stefnu flokksins eftir að varaformaður hans gerði athugasemdir við fjölda regnbogafána og svipaðra tákna í skólum.
Miðflokksmenn í firðinum segjast vera talsmenn fjölbreytileika og aldrei hafi verið til umræðu að „reyna að hafa áhrif á eða setja útá hvernig fólk upplifir sjálft sig.“
„Sem nýtt framboð með nýju fólki erum við vissulega ný á markaðnum. Það er að okkar mati gott að auka fjölbreytni í sveitarstjórnarkosningunum. Það er þó ekki staðan hjá öllum. Inn á milli eru aðilar sem telja að við séum á móti fjölbreytileika. Því fer hins vegar fjarri sanni,“ segir í færslu á Facebook-síðu framboðsins en með henni er birt ljósmynd af blaktandi regnbogafánum við bílastæði.
Þjóðþekktir einstaklingar hafa stigið fram og fordæmt ummæli Snorra Mássonar varaformanns Miðflokksins en hann gerði til að mynda athugasemdir við að áðurnefnt tákn hinsegin fólks væri sums staðar meira áberandi í skólum en þjóðfáninn. Hann sagði þetta dæmi um „hugmyndafræðilegar áherslur í skólakerfinu“ og jafnframt „óþægilegt brot á pólitísku hlutleysi skólanna.“
Meðal þeirra sem hafa gagnrýnt Snorra er Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, Hildur Eir Bolladóttir, sóknarprestur í Akureyrarkirkju, og Jóhannes Þór Skúlason, fyrrverandi aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns flokksins. Snorri hefur áður komist í sviðsljósið vegna umdeildra ummæla sinna um hinsegin fólk.
Ekki er minnst berum orðum á ummæli varaformannsins í yfirlýsingu Miðflokksins á Hornafirði.
„Innan okkar flokks er fólk með vítt tengslanet sem teygir sig til allra hópa samfélagsins. Það hefur aldrei verið til umræðu að reyna að hafa áhrif á eða setja útá hvernig fólk upplifir sjálft sig. Við skiptum fólki ekki í hópa nema þá í einstaka málum í aldursflokka til að aðgreina leikskóla frá dvalarheimili. Sem við teljum ákaflega skynsamlegt þó báðir hópar hafi gott af því að umgangast hvorn annan. Tveir ólíkir hópar sem veita hvor öðrum gleði. Slíkt þekkist víðar í samfélaginu.“
„Fólk er alls konar og það eru sjálfsögð réttindi allra að fá að vera eins og hverjum og einum líður vel. Vellíðan allra íbúa sveitarfélagsins skiptir okkur miklu máli. Við tökum fjölbreytileikanum fagnandi og hvetjum alla til að láta sér líða vel í eigin skinni,“ segir að lokum í yfirlýsingu Miðflokksins á Hornafirði.
Fréttin hefur verið uppfærð.
