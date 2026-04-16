Fyrrverandi aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar gagnrýnir orðræðu Miðflokksmanna um hinsegin málefni og sakar þá um popúlisma. Þetta gerir hann eftir að varaformaður Miðflokksins líkti flöggun regnbogafánans í skólum við eins konar „kröfu um hugmyndafræðilega undirgefni“.
„Það eina sem ég sé hér á fésbók frá Miðflokknum þessa dagana, rétt fyrir kosningar, er væl frambjóðenda og þingmanna yfir regnbogafánum í skólum, hvort sem er innan- eða utanhúss,“ skrifar Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, í stuttri færslu á Facebook.
Jóhannes hefur starfað sem stjórnarmaður í Samtökunum 78 en var áður aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar þegar hann var forsætisráðherra Framsóknarflokksins en Sigmundur er í dag formaður Miðflokksins.
„Er sumsé stefnan í þessum sveitarstjórnarkosningum að fleyta bara kerlingar á pópúlismaöldunni? Fokk ðe queers og fullt af atkvæðum? Vegna þess að þannig lítur þetta út, gott fólk,“ bætir Jóhannes við.
Væntanlega vísar Jóhannes þar til ummæla Snorra Mássonar, varaformanns Miðflokksins, sem birti í dag myndskeið á Facebook upp úr munnlegri fyrirspurn sinni á Alþingi frá deginum áður, þar sem hann spurði Ingu Sæland út í hinsegin fána í skólum.
Rak þingmaðurinn sögu af því þegar þingmenn fóru í skólaheimsókn í Reykjavík í kjördæmaviku. Þar hefði það vakið athygli Snorra að nánast hver einasti starfsmaður skólans gengi um með hálsband í regnbogalitum.
„[S]kólabókasafnið var allt þakið flennistórum regnbogafánum,“ skrifaði Snorri á Facebook sem sagði þetta vera hugmyndafræðilegar áherslur af hálfu skólans.
Í ræðu sinni líkti hann flöggun fánans í dag við „hugmyndafræðilega kröfu um hugmyndafræðilega undirgefni; að ekki sé gerð athugasemd við þetta sem er orðið að veraldlegu trúartákni.“ Snorri spurði Ingu hvort ekki væri betra að sleppa fánanum í skólabyggingum og hafa frekar íslenska fánann. „Við segjum nú í Miðflokknum: þetta er ekki flókið, burt með vókið,“ bætti hann svo við.
Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, bregst við þessum ummælum Snorra í stuttri færslu á Facebook og segir þar Snorra stilla samkynhneigð upp eins og hún sé hver önnur pólitísk skoðun.
„Áfram heldur fánahræðslan. Og samkynhneigð er bara eins og hver önnur pólitísk skoðun. Svo þræta menn fyrir að það sé bakslag í réttindabaráttu,“ skrifar viðreisnarmaðurinn.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ummæli Snorra um hinsegin málefni vekja athygli en í haust sætti hann mikilli gagnrýni í kjölfar viðtals í Kastljósi þar sem hann rökræddi við Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, verkefnastjóra hjá Samtökum 78, um bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks. Vakti málið svo mikla athygli að sjálfur biskup fann sig knúinn til að tjá sig um það.