Sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir mörg dæmi um að tillit sé tekið til sérstöðu umsóknarríkja í aðildarviðræðum. ESB geti fært Íslandi stöðugleika á víðsjárverðum tímum í alþjóðamálum og sérþekking Íslands komi til með að nýtast sambandinu.
Sjávarútvegsstjóri sambandsins kom hingað til lands til að funda með Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra í dag. Á fundinum ræddu þau meðal annars sjálfbærar fiskveiðar, rannsóknar- og vísindastarf sem og samstarf á sviði fiskeldis.
„Ég var mjög hrifinn af sérfræðiþekkingunni og frumkvöðlastarfsemi hjá fyrirtækjum sem starfa í fiskeldi. Við höfum séð mörg góð dæmi hér, við getum lært af ykkur og hagnast á þessu samstarfi,“ sagði Costas Kadis, sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins.
Málefni hafsins voru meginefni samráðsfundarins og var honum ætlað að styrkja aukið og víðtækara samstarf á milli ESB og Íslands um ýmis atriði tengd hafinu.
Kadis sagði samstöðu einkenna Evrópusambandið. Til að mynda hefðu fyrirtæki, sem þurftu að stöðva starfsemi þegar olíuverð hækkkaði vegna átaka í Miðausturlöndum, getað sótt fjárstyrki í sjóði sambandsins.
„Ég er viss um að möguleg aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi skapa stöðugleika og fyrirsjáanleika.“
Hann sagði Evrópusambandið meðvitað um mikilvægi fiskveiða fyrir Íslendinga og að tekið sé tillit til sérstöðu umsóknarríkja í samningaviðræðum.
„Það eru fjölmörg dæmi um það í fyrri samningaviðræðum en einnig í yfirstandandi viðræðum. Þar sem sérstaða umsóknarríkja hefur verið tekin til greina í samningaviðræðum.“
Atvinnuvegaráðherra segir ljóst að bæði Ísland og Evrópusambandið hafi margt fram að færa á sviði sjávarútvegsmála. Ráðherra hafi rætt óformlega við Costas Kadis um mögulegar aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu.
„Samningaviðræður eru það sem þær eru, þær eru samningaviðræður. Báðir aðilar leggja sín samningsmarkmið á borðið og síðan vinnum við það áfram,“ sagði Hanna Katrín Friðriksson í viðtali að loknum blaðamannafundinum.
„Við eigum frábært samningsfólk og ég ætla bara að segja það að auðvitað myndi ég vilja hafa þá, sem eru mest skeptískir á aðild okkar að Evrópusambandinu vegna sjávarútvegsmála, mjög þétt í samningateyminu. Það væri bara mjög gott fyrir okkur. Við viljum semja sem best,“ sagði Hanna Katrín.