Fótbolti

Hótelstjórarnir ör­vænta og lækka verðið á hótel­gistingu á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hótelstjórar verða að lækka verðið á herbergjum ef þeir ætla ekki að enda með auð herbergi yfir heimsmeistaramótið. Getty

Það hefur verið mikið um neikvæðar fréttir í kringum heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar en núna berast loksins gleðifréttir fyrir stuðningsmenn sem ætla að ferðast til Bandaríkjanna á HM.

Ofurhátt miðaverð, dýrar samgöngur, vandræði með vegabréfsáritanir, Trump og stríð hafa orðið til þess að margir fótboltaáhugamenn velja að sleppa því að fara á HM í sumar.

Þetta hefur nú leitt til mikillar lækkunar á hótelverði í mörgum borgum, að því er Financial Times greinir frá.

Í borgum eins og Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia og San Francisco hefur verðið lækkað um þriðjung frá því hámarki sem fólk þurfti að greiða fyrr á árinu. Sömu sögu er einnig að segja af New York-svæðinu þar sem minni eftirspurn þvingar hótelstjóra til að lækka verðið.

„Ég sé að margir eru að örvænta og lækka verðin,“ sagði Scott Yesner, stofnandi útleigu- og hótelfyrirtækisins Bespoke Stay í Philadelphia, við Financial Times.

Ferðaþjónusta í tengslum við HM í fótbolta var einnig stórt umræðuefni þegar öldungadeildin á bandaríska þinginu hélt yfirheyrslu um mótið á miðvikudag. Þar lýstu nokkrir fulltrúar yfir áhyggjum af því hvort HM myndi veita þá lyftistöng sem vonast hafði verið eftir eftir vonbrigðaárið 2025. Í fyrsta skipti síðan Covid-faraldurinn gekk yfir lækkuðu tekjur á hvert hótelrúm.

Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur ítrekað lýst því yfir að mótið muni hafa mikil áhrif á ferðaþjónustu til Bandaríkjanna. Árið 2024 lýsti hann HM 2026 sem „fordæmalausum efnahagslegum hvata“.

„Ég get sagt það afdráttarlaust að við höfum ekki séð neina stóra lyftistöng ennþá,“ sagði Vijay Dandapani, forseti samtaka hótela í New York-borg, við Financial Times.

FIFA hefur sjálft afbókað þúsundir frátekinna hótelherbergja. Hversu mörg er ekki ljóst, en aðeins í Philadelphia er um tvö þúsund að ræða, samkvæmt samtökum hótela í borginni samkvæmt ABC News.

Football Supporters Europe hefur reiknað út að það muni kosta að lágmarki 6.900 dollara fyrir stuðningsmann að fylgja liði sínu í gegnum allt HM til úrslitaleiks. Aðeins í miðum á leikvanga. Það jafngildir 840 þúsund íslenskum krónum og er næstum fimm sinnum meira en á HM í Katar fyrir fjórum árum.

Fjöldi frétta hefur borist síðustu daga um dýrar samgöngur á HM í fótbolta. Lestarverð í bæði Boston og New Jersey eiga að hækka upp úr öllu valdi fyrir áhorfendur á HM.

Í Boston er um að ræða áttatíu dollara, 9752 krónur, fram og til baka, fjórfalt hærra verð en venjulega, en til New Jersey á það að vera sjöfalt hærra samkvæmt The Athletic eða mun hærra en hundrað dollarar. Á sama tíma hefur bílastæðum verið fækkað verulega miðað við það sem venjulegt er í kringum HM-leikvangana. Þar af leiðandi hefur verðið hækkað mikið þar líka.

„Við erum ekki endilega svo hneyksluð á þessari „veljum þá ríku“-aðgerð – en þessi verðbólga gerir það að verkum að allt verður langt utan seilingar fyrir venjulega stuðningsmenn. Leikurinn sjálfur er kannski fallegur, en það eru fjandans miður mörg ljót sníkjudýr sem virðast hafa smitað hann,“ skrifar New York Post.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið