Mörg dæmi um að tekið sé sér­stakt til­lit til umsóknarríkja

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Costas Kadis sjávarútvegsstjóri ESB segist hrifinn af því sem hann hefur séð hér á landi.
Costas Kadis sjávarútvegsstjóri ESB segist hrifinn af því sem hann hefur séð hér á landi.

Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir engar aðildarviðræður að sambandinu vera eins. Mörg dæmi séu um að tekið sé sérstakt tillit til mismunandi umsóknarríkja, líkt og í tilviki Íslands og sjávarútvegsmála. Hann segir samningaviðræður við sambandið raunverulegar samningaviðræður.

Þetta er meðal þess sem fram kom á sameiginlegum blaðamannafundi Hönnu Katrínar Friðriksson atvinnuvegaráðherra og Kadis sem lauk fyrir skemmstu. Kadis kom til landsins í gær og heimsótti meðal annars Grindavík, auk þess sem til stendur að hann muni heimsækja sjávarútvegsfyrirtækið Brim í dag.

Á fundinum sagði Kadis meðal annars að honum þætti mikið til koma af því sem hann hefði séð hér á landi. Nefndi hann sérstaklega sérþekkingu og frumkvöðlahlutverk íslenskra fyrirtækja. Kadis var meðal annars spurður hvort Ísland gæti samið sérstaklega um sjávarútvegsmál.

Klippa: Blaðamannafundur at­vinnu­vegaráðherra og sjávarút­vegs­stjóra ESB

Engin tvö aðildarferli eins

„Leyfið mér að taka það skýrt fram að ég get ekki spáð fyrir um hver niðurstaða samningaviðræðnanna verður. Samningaviðræður eru raunverulegar samningaviðræður og þær eru ekki hafnar aftur enn þá. Það sem ég get sagt ykkur af okkar reynslu er að engin tvö aðildarferli eru eins. Hvert land er metið út frá eigin verðleikum, eigin aðstæðum – þessum sérkennum hvers lands,“ segir Kadis.

Hann segist meðvitaður um að sjávarútvegsmálin skipti Íslendinga miklu máli. Hann tók fram að samningaviðræður væru ekki hafnar á ný þegar hann var spurður á ný hvort semja mætti sérstaklega um sjávarútvegsmál.

„Ég ætla ekki að semja við þig núna, samningaviðræðurnar eru ekki hafnar enn. Það eru fjölmörg dæmi úr fyrri samningaviðræðum þar sem tekið er tillit til sérkenna umsóknarríkja.“

