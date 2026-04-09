Það er komið gó hjá Bó

Íslenski tónlistarbransinn, og reyndar þjóðin öll, er í áfalli eftir að fráfall Björgvins Halldórssonar spurðist en hann varð brákvaddur í morgun tæplega 75 ára gamall. Samfélagsmiðlar eru að fyllast af kveðjum til fjölskyldu og vina en fólk lýsir yfir harmi miklum nú þegar gó er komið frá sjálfum Bó.
Bubbi Morthens spyr hvað almættið sé að pæla. Maggi Eiríks nýlega fallinn frá og nú Björgvin.
„Björgvin Halldórsson var stórsöngvari í bestu merkingu orðsins. Hann varð fyrsta unglingastjarnan hér á landi og litaði tónlistarbransann sterkum litum í áratugi,“ segir Bubbi.
„Ég kynntist Bjögga fyrst þegar Utangarðsmenn voru að taka upp í Hljóðrita sumarið 1980. Hann kom inní eldhúsið og loftið varð aðeins meira á hreyfingu en áður en hann kom inn. Við buðum Brimkló í pípu, við urðum stónd og glaðir og virðing og vinskapur varð til. Árin liðu. Ég bauð honum í laxveiði, hann var ekki alveg viss útaf hverju. Óttar Felix, sameiginlegur vinur okkar, svaraði honum þegar hann bar það undir hann og sagði: Sennilega er Bubbi að slétta út núninginn sem var á milli ykkar. Í veiðinni gekk mér betur. Þá gekk hann rólega til mín og sagði með sinni djúpu rödd: Er verið að setja mann á glötuðu staðina? Nei, alls ekki, svaraði ég.“
Þeir hafi haldið tónleika saman sem hafi verið mjög gaman.
„Björgvin var sannarlega góður söngvari og við skemmtum okkur vel saman, fylltum Hörpu nokkrum sinnum, fluttum lög hvors annars og saman. Björgvin var töffari en líka lítill inní sér, kvíðinn að fara á svið eins og oft er með listamenn og faldi það með tilsvörum og stælum sem gátu verið óborganleg. Hann var ljúflingur, kattavinur, mikill húmoristi. Hann hefði mátt hugsa betur um sig en hann réð því auðvitað sjálfur hvernig hann hugsaði um sig. Sem söngvari er Björgvin á bekk með Hauki Morthens, Ragga Bjarna og Villa Vill. Hann var ágætis lagahöfundur og hefði alveg mátt gera meira af því að semja lög. Björgvin stimplaði sannarlega köntrí tónlistina inn hér á landi og átti sinn þátt í vinsældum hennar. Björgvin var bland úr tveimur kynslóðum söngvara, þeirri sem kom á undan Bítlum og svo var hann yngsta rödd Bítlakynslóðarinnar.“
Þegar Björgvin var góður hafi hann verið góður.
„Það er stórt skarð höggvið í hóp tónlistarmanna Íslands við fráfall Björgvins og þjóðin hefur misst litríkan karakter og frábæran listamann. Persónulega hefði ég kosið hafa Björgvin lengur meðal vor. Við komum og við förum, blessuð sé minning Björgvins.“
Eyþór Ingi Gunnlaugsson tónlistarmaður segist harmi sleginn, eins og þjóðin eflaust öll.
„Röddin er sofnuð. The Röddin! Og óþægilega skjótt. Þakka þér fyrir allar minningarnar, sögurnar, tækifærin en umfram allt vináttuna, þú mikli höfðingi,” segir Eyþór og lýsir Bó sem orðheppnum með eindæmum, þrælfyndnum, kaldhæðnum en umfram allt hlýjum og skemmtilegum.
„Maður sviðs og söngva. Guðfaðir dægursöngsins. Það var heiður að fá að kynnast þér og vinna með þér. Minningarnar hrannast upp og þær geymum við hin. „Það er komið Go“… .. Hvíl í friði, elsku vinur,“ segir Eyþór og vitnar í fleyg orð Björgvins: Það er ekki gó fyrr en Bó segir gó. Eyþór sendir dýpstu samúðarkveðjur til nánustu vina og stórfjölskyldu. Hugur hans er hjá Svölu og Krumma.
Karl Örvarsson söngvari kveður kollega sinn að hætti hússins:
„Þeir fara snemma sem guðirnir elska,“ var einhvern tímann sagt. Það má segja um fráfall Björgvins. Hvílíkur maður, hvílíkur söngvari, hvílíkur snillingur – maður sviðs og söngva! Það voru forréttindi að fá að starfa með honum og kynnast honum. Ég gat kallað Björgvin vin minn og hann ávarpaði mig alltaf sem slíkan.“
Karl er viðfang einnar frægustu sögunnar af frægum tilsvörum Bós en þeir voru saman í sýningu á Broadway. Karl mætti fínn til leiks og Bó sagði: „Nýr jakki?“ Já, svaraði Kalli þá. „Sama röddin,“ sagði Bó þá og er þetta rifjað upp í athugasemdakerfinu. Karl sendir fjölskyldu og þjóðinni reyndar allri samúðarkveðju.
Selma Björnsdóttir minnist Björgvins.
„Hvíl í friði þú stórkostlegi tónlistarmaður og goðsögn. Takk fyrir kynnin, sönginn, tónlistina og sögurnar. Minning þín lifir. Sendi fjölskyldunni mínar innilegustu samúðarkveðjur.“
Sigríður Guðnadóttir söngkona og Hafnfirðingur segir þetta harmafregn. „Hvíl í friði, þú mikli söngvari. Ég samhryggist innilega fjölskyldu hans og vinum. Ég bið að Guð gefi fjölskyldunni styrk í sorginni.“
Og Sigríður deilir uppáhaldi sínu, lagi með Bó sem hann syngur í Háskólabíói: Ég syng fyrir þig. „Takk fyrir tónlistina og sönginn.“
Heimir Már Pétursson, fyrrum fjölmiðlamaður og rokksöngvari, segist sorgmæddur að spyrja andlát Bjögga vinar síns.
„Okkar leiðir lágu fyrst saman í FTT, Félagi tónlistar- og textahöfunda, upp úr 1980. Þar kynntist maður strax hversu ljúfur og húmorískur Bjöggi var á bakvið töff ímynd poppstjörnunnar sem hann var, í mínum augum og þjóðarinnar allt frá því hann var valinn poppstjarna ársins árið 1969.“
Heimir lýsir því þá að leiðir þeirra hafi legið saman á vinnustaðnum, Stöð 2 og Bylgjunni, og þá dýpkaði kunningsskapur okkar yfir í gagnkvæma vináttu og virðingu.
„Við heimsóttum ekki hvor annan en það var alltaf ákaflega gott og skemmtilegt á milli okkar og oft skiptumst við á skilaboðum eins og nútímafólk gerir í gegnum samfélagsmiðla. Bjöggi var einstaklega góður og vandaður söngvari en hann var ekki síðri útsetjari og upptökustjóri. Eftir hann liggur urmull laga á mjög breiðu sviði sem mjög mörg munu lifa áfram kynslóð eftir kynslóð.“
Heimir segir þá tvo hafa átt ást á köttum sameiginlega og sagði að Björgvins yrði sárt saknað af fjölmörgum vinum og af stærstum hluta þjóðarinnar. Hann sendir fjölskyldunni innilegustu samúðarkveðjur á þessum erfiðu tímum. Og Heimir minnist slagorðsins áðurnefnda:
„Við sögðum oft á Stöð 2 þegar við vorum að undirbúa að senda Bjögga efni í dagskrárkynningar og hvenær þyrfti að skila því: „Það er ekki Go fyrr en Bo segir Go.“ Nú hefur þessi ljúflingur sagt sitt endanlega gó. Blessuð sé minning hans.“
Friðrik Ómar tónlistarmaður minnist Björgvins.
„Björgvin Halldórsson var mín fyrirmynd sem söngvari, framleiðandi og performer. Hann hafði þetta allt og ótrúlega yfirsýn sem hreinlega breytti leiknum í viðburðahaldi á Íslandi. Þar fyrir utan var hann frábær sögumaður og fannst fátt skemmtilegra en að hitta kollega og tala um „bransann”. „Tölum saman!” sagði hann oft, svo áhugasamur og spenntur ef eitthvað var í burðarliðnum. Allir frasarnir, maður minn!“
Goðsögn í lifanda lífi sem nú sé horfin á braut.
„Herrann hefur sent Gullvagninn alltof snemma. Blessuð sé minning þín elsku Björgvin og takk fyrir alla kennsluna. Ég sendi Ragnheiði, Sigga, Krumma, Svölu, fjölskyldu og vinum mínar dýpstu samúðarkveðjur. Guð styrki ykkur í sorginni,“ segir Friðrik og deilir flutningi þeirra félaga á slagara Elvis Presley þar sem Bó slær á létta strengi í lokin.
Eyjólfur Kristjánsson tónlistarmaður deilir lagi sínu „Ég lifi í draumi“ sem hann söng með Bó.
„Takk fyrir allt. Takk fyrir að styðja við bakið á mér þegar ég var að byrja í bransanum. Takk fyrir húmorinn. Takk fyrir öll lögin og lögin sem við sungum saman. Takk fyrir vinskapinn og alla hádegisverðina með strákunum. Takk fyrir allar utanlandsferðirnar sem við fórum í saman, sérstaklega þegar við fórum með Ragnheiði og Söndru á Eagles í London og lifðum eins og kóngafólk í Knightsbridge. Takk fyrir börnin þín, Svölu og Krumma, og Ragnheiði konuna þína, sem tóku okkur alltaf opnum örmum.“
Eyfi segir Björgvin ástæðuna fyrir því að hann gerðist tónlistarmaður.
„Að þú hafir sungið fyrsta lagið eftir mig sem sló í gegn var skrifað í skýin. Takk fyrir að vera alltaf sannur vinur minn og takk fyrir að vera þú. Björgvin Halldórsson mun aldrei gleymast „Þó líði ár og öld“.“
Sigurður Gunnarsson útvarpsmaður rifjar upp heiðursviðurkenningu til Björgvins fyrir tveimur árum.
„Þegar kom að því að búa til „Heiðurshöll Söngvakeppninnar“ árið 2024 var Björgvin Halldórsson efstur á blaði tilnefndra. Enginn hefur sungið fleiri lög í þeirri keppni - lög sem mörg hver hafa lifað með þjóðinni í áratugi,“ segir Siggi.
„Hann var einstakur maður sem fyllti þau rými sem hann gekk inn í og alltaf snöggur í tilsvörum. „Nú er maður loksins búinn að meika það,” sagði hann, smellti í góm og blikkaði mig þegar hann kom í viðtal til mín á N4. Ég þá rétt um tvítugt, með stjörnur í augunum og verulega stressaður að hitta hina einu sönnu poppstjörnu!“
Tómas Tómasson tónlistarmaður rifjar upp ónefndan þátt í ferli Björgvins sem eru allar tónlistarsýningarnar sem hann kom að. Þar kemur hann inn á fullkomnunaráráttu Björgvins.
„Við brölluðum saman nokkur giggin – þessi mikli meistari. Mesti fagmaðurinn og aldrei neinn afsláttur gefinn – allt þurfti að vera 110%. Hann og Gústi alltaf mættir fyrstir og allt klárt.“
Og oft var tekist harkalega á svo að hvein í: „Tommi minn – það er bara vegna þess að okkur er ekki alveg sama“ og alltaf var náð lendingu og aldrei vesen.“
Tómas segir Björgvin hafa verið hvers manns hugljúfi, öllum hafi liðið vel í kringum hann og alltaf hafi verið gaman.
Og hvort sem það var hundurinn minn eða dætur mínar pínulitlar, þá náði ég engu sambandi – þau fengu óskerta athygli og elskuðu hann.“
Steinar Viktorsson birtir eina fyrstu mynd sem tekin var af hljómsveitinni Bendix en það var Kristín Ben sem tók þá mynd.
„Þeir eru þrír farnir í sumarlandið, Björgvin, Viðar og Gunnar ... blessuð sé minning þeirra.“
Grímur Atlason, bassaleikari og tónleikahaldari með meiru, minnist goðsagnarinnar:
„Björgvin Halldórsson, poppstjarna Íslands sl. 57 ár, er allur. Ótrúlegur maður og þjóðargersemi. Ég talaði fyrst við hann í Hljóðrita í Hafnarfirði vorið 1989 – hann var töffari en kom vel fram við vitlausa indípönkara sem voru að reyna að taka upp tónlist.“
Og gítarsnillingurinn og sveitungi Björgvins, Björn Thoroddsen, segir stórt skarð nú höggvið í bæinn við fráfall Björgvins Halldórssonar. „Hvíl í friði, kæri vinur.“
Páll Óskar spyr hvar skuli byrja þegar minnast eigi Björgvins.
„Skýið, Riddari götunnar, Vertu ekki að plata mig, Ég lifi í draumi, Vetrarsól, Himinn og jörð, Tætum og tryllum, Þú komst með jólin til mín... Björgvin Halldórsson, takk fyrir hljóðrásina í lífi okkar allra. Vísnaplöturnar eru stórkostlegustu listaverk íslenskrar dægurtónlistar. Það mun enginn koma í staðinn fyrir þig. Ég fylgdist með þér syngja á þinni eigin sýningu á Hótel Íslandi 1991. Þar kenndir þú mér dýrmæta lexíu. Þú söngst fyrir gersamlega alla í salnum, þá sem sátu uppi, niðri, til hliðar og á svölunum. Þetta var besta kennslustund sem ég hef nokkurn tíma fengið í Rokkskólanum, þaðan sem enginn útskrifast fyrr en Gullvagninn pikkar okkur upp. Takk, Björgvin Halldórsson fyrir að nota Röddina (já, með stóra R-inu) til að syngja öll þessi fallegu lög sem verða að eilífu föst í miðtaugakerfi þjóðarinnar. Takk fyrir að sýna okkur hinum hvernig á að vera alvöru poppstjarna. Ég treysti því að þú fáir VIP þjónustu á fyrsta farrými í Gullvagninum og haldir áfram að framleiða hittara þarna uppi.“
Þuríður Sigurðardóttir stórsöngkona segir Björgvin hafa yfirgefið sviðið alltof snemma.
„Herrann sendi gullvagninn alltof snemma til að sækja þig. Ég á eftir að sakna ummælanna þinna við það sem ég hef tekið mér fyrir hendur, Facebook-færslnanna minna, myndanna og ég mun sakna vináttunnar, skemmtilegu tilsvaranna, húmorsins og ekki síst tónlistarinnar, sem mun lifa áfram með þjóðinni – eins og þú munt gera í gegnum lífsstarfið þitt,” segir Þuríður og þakkar samferðina og góðu minningarnar. Hún vottar fjölskyldu dýpstu samúð og biður allar góðar vættir að vera með henni.
Og fyrrverandi og núverandi bæjarstjórar Hafnarfjarðar skrifa um Björgvin. Valdimar Víðisson núverandi bæjarstjóri segir stórt skarð höggvið í hafnfirskt samfélag með fráfallinu.
„Björgvin var ekki bara stór listamaður heldur líka afar öflugur Hafnfirðingur sem gaf samfélaginu okkar ómetanlega mikið. Hann var stoltur Hafnfirðingur og var hluti af þeirri sögu, menningu og stemningu sem gerir Hafnarfjörð að því sem hann er. Fyrir það verðum við ávallt þakklát.“
Valdimar segir framlag Björgvins til íslensku þjóðarinnar ómetanlegt. „Með rödd sinni, lögum og nærveru snerti hann hjörtu fólks um allt land og skilur eftir sig arfleifð sem mun lifa áfram um ókomin ár. Lögin hans munu halda áfram að hljóma og minna okkur á þann mikla mann sem hann var.“
Valdimar sendir fjölskyldu og vinum dýpstu samúðarkveðjur og það gerir Rósa Guðbjartsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri og alþingismaður, einnig:
„Þau sorglegu tíðindi bárust í morgun að einn okkar ástsælasti tónlistarmaður, Björgvin Halldórsson, væri látinn. Allt frá því Bjöggi sló fyrst í gegn fyrir hátt í 60 árum hefur stjarna hans skinið skært. Hann og lögin hans hafa átt sérstakan hjartastað í hugum allra Íslendinga og eru ríkur þáttur af dægur- og tónlistarmenningu okkar.“
Rósa segir Björgvin hafa verið stoltan Hafnfirðing, honum hafi þótt vænt um bæinn sinn og gaman hafi verið að heyra hann rifja upp sögur frá uppvaxtarárum sínum í Hafnarfirði.
„„Litlu jólin“ sem hann hefur haldið í Bæjarbíói á Þorláksmessukvöld undanfarin ár voru einstök, þar sem hann, oftast með börnum sínum, söng inn jólin á sinn hlýja og fallega máta. Einnig hefur hann frá upphafi bæjarhátíðar okkar Hafnfirðinga, „Hjarta Hafnarfjarðar“, opnað hátíðina með tónleikum og lýst því jafnan við það tilefni hve ánægður hann væri með þróun tónlistarmenningar bæjarins og uppbyggingu og hlutverk Bæjarbíós í þeim efnum.“
Framlag Björgvins verður seint fullþakkað en Hafnarfjarðarbær heiðraði Björgvin og útnefndi hann sem bæjarlistamann Hafnarfjarðar árið 2018.
„Ári síðar afhjúpaði hann fyrstu stjörnuna í gangstéttinni fyrir framan Bæjarbíó, stjörnu sem var tileinkuð honum. Hann var innilega þakklátur og stoltur af hvoru tveggja. Björgvins verður sárt saknað en lögin hans munu lifa með okkur.“
Rósa segist ætíð munu minnast Björgvins með mikilli hlýju. Það hafi verið gaman að hitta hann, hvort sem var á förnum vegi eða á tónlistarviðburðum enda geisluðu af honum persónutöfrarnir.“
Og Hildur Eir Bolladóttir prestur á Akureyri segir risa nú fallinn.
„Fyrst Maggi Eiríks og svo Björgvin Halldórsson. Tveir risar á einu ári í tónlistarlífi þjóðarinnar. Það snertir mann sem prest á sérstakan hátt því að í öllum kirkjulegum athöfnum, ekki síst við giftingar og útfarir, skipar tónlistin svo stóran sess. Þar velja aðstandendur tónlistina af fullkomlega tilfinningalegum ástæðum, valið segir sögu fólksins, stundum sögu hins látna, stundum er hún bænagjörð og ákall, stundum ástarjátning, dýrðarsöngur, þakkargjörð eða bara það sem ekki er hægt að segja nema með tónlist.“
Og það er þess vegna sem risar sem þessir verða vinir þjóðar. „Þeir hafa gefið svo ótal mörgu fólki rými til að gráta, játa og njóta. Guð blessi minningu Björgvins Halldórssonar, ástvinum sendi ég samúðarkveðju með bæn og blessun.“
Nanna Rögnvaldardóttir rithöfundur segist hafa kynnst Bó dálítið þegar hún ritstýrði ævisögu hans sem Gísli Rúnar skrifaði. „Þeir héldu báðir meira og minna til um tíma á skrifstofum Iðunnar. Það var skemmtilegur tími en tók stundum dálítið á, enda hvorugur þeirra beinlínis alltaf meðfærilegur. Og nú eru þeir báðir látnir og mikill sjónarsviptir að þeim.“
Útvarpsmaðurinn Sigurður Þorri Gunnarsson er einn þeirra sem minnast Björgvins.
Hér er aðeins gripið af handahófi það sem til fellur á samfélagsmiðlum og óhætt að segja að þjóðarsorg ríki. Magnús Þór segir kæran samstarfsfélaga og vin nú fallinn frá. „Með sorg í hjarta kveð ég þig og sendi fjölskyldu þinni samúðarkveðjur. Ég læt fylgja lítið lag sem hann söng á sinn einstæða hátt. Guð blessi þig og varðveiti,” skrifar Magnús og lætur hjarta fylgja.