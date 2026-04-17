Vopnaðir ræningjar héldu 25 í gíslingu í banka á Ítalíu

Vopnaðir ræningjar héldu 25 einstaklingum í gíslingu í útibúi bankans Crédit Agricole í Napólí á Ítalíu í gær. Fólkið, viðskiptavinir og starfsmenn, var frelsað af lögreglu eftir tvo tíma en þá voru ræningjarnir á bak og burt.
Ræningjarnir voru þrír og gengu inn í bankann klukkan 11:30 að staðartíma. Að sögn eins viðskiptavinar, sem tekinn var í gíslingu, voru mennirnir vopnaðir en beittu fólkið ekki ofbeldi. Gíslarnir voru læstir inni í herbergi á meðan ræningjarnir athöfnuðu sig.
Ekki liggur fyrir hvort þeir höfðu eitthvað á brott og þá hvað en fregnir herma að þeir hafi freistað þess að komast í öryggishólf. Þeir létu sig síðan hverfa niður um holu í gólfinu, sem er sögð hafa leitt niður í holræsakerfi borgarinnar.
Svipað rán átti sér stað í útibúi Crédit Agricole í Mílanó árið 2020. Þar gengu tveir ræningjanna inn um aðaldyrnar og tóku gísla, á meðan tveir aðrir komu inn um viðhaldsgöng eftir að hafa skriðið gegnum holræskerfið.
Í því tilviki höfðu þjófarnir nokkur öryggishólf á brott með sér.
Guardian greindi frá.