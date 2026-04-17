Mandelson veitt öryggisheimild þrátt fyrir að hafa fallið á bakgrunnsathugun

Utanríkisráðuneyti Bretlands ákvað að veita Peter Mandelson öryggisheimildir, þrátt fyrir að öryggisyfirvöld hefðu komist að þeirri niðurstöðu að Mandelson uppfyllti ekki skilyrði. Ákvörðunin virðist hafa verið tekin vegna þess að forsætisráðherrann Keir Starmer hafði þegar tilkynnt að Mandelson yrði sendiherra Breta í Washington.
Frá þessu greinir Guardian en málið er allt hið vandræðalegasta fyrir Starmer, sem hefur neitað að hafa vitað að Mandelson hefði þegar verið neitað um öryggisheimild.
Mandelson er fyrrverandi þingmaður og ráðherra Verkamannaflokksins. Hann var gerður að sendiherra í fyrra en var látinn víkja eftir að í ljós kom að hann hefði verið áfram í samskiptum við Jeffrey Epstein eftir að síðarnefndi var dæmdur fyrir kynferðisbrot árið 2008. Þá kom síðar í ljós að hann hefði deilt viðkvæmum upplýsingum með Epstein. Mandelson sagði sig í kjölfarið úr Verkamannaflokknum og Lávarðadeildinni.
Rannsókn Guardian leiddi í ljós að Mandelson var neitað um öryggisheimildir í janúar 2025, eftir umfangsmikla og ítarlega bakgrunnsrannsókn. Þetta var ekki gert opinbert þrátt fyrir mikla umfjöllun um tengsl hans við Epstein og gagnrýni á ákvörðun Starmer að gera hann að sendiherra.
Skrifstofa forsætisráðherra sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem fréttaflutningur Guardian var staðfestur. Starmer virðist ekki hafa verið uppýstur um niðurstöður bakgrunnsrannsóknarinnar á Mandelson og heimildarmenn Guardian segja hann ævareiðan vegna málsins. Starmer hefur enda sætt harðri gagnrýni úr ýmsum áttum síðustu misseri, meðal annars vegna Mandelson, stöðu efnahagsmála heima fyrir og framgöngu hans í tengslum við árásir Bandaríkjanna og Ísrael á Íran.
Málið gæti reynst forsætisráðherranum afar erfitt en Guardian hefur einnig greint frá því að háttsettir embættismenn hafi rætt það sín á milli að halda því frá þinginu að Mandelson hafi upphaflega verið neitað um öryggisheimild. Þingið hafði áður samþykkt þingsályktunartillögu um að öll gögn er vörðuðu skipun Mandelson sem sendiherra yrðu gerð opinber.