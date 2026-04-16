„Þetta er bara verk- og starfsnámsaðstaða. Það vantar líka að gera úrbætur varðandi bóklega kennslu,“ segir Kristján Ásmundsson, fráfarandi skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja, spurður út í yfirlýsingu sem menntamálaráðuneytið birti í kjölfar afsagnar hans, þar sem greint er frá uppbyggingaráformum fyrir verknámsaðstöðu við skólann.
Kristján sagði skólameistarastarfi sínu lausu í dag eftir að hafa starfað við Fjölbrautaskóla Suðurnesja (FS) í fjóra áratugi. Hann vísaði til þess að menntamálaráðuneytið hefði engar ákvarðanir hafi verið teknar um tímasetningu eða annað varðandi viðbyggingu við skólann. Starfsmenn Fjölbrautaskóla Suðurnesja fordæmdu vinnubrögð og framkomu barna- og menntamálaráðuneytisins.
En í yfirlýsingu mennta- og barnamálaráðuneytisins sem birtist svo síðdegis segir vissulega að ráðuneytið vinni að uppbyggingu verknámsaðstöðu framhaldsskóla víðs vegar um landið, þar á meðal við FS.
Ráðuneytið segir að hönnun á verknámsaðstöðunni sé fyrirhuguð í júní, verkframkvæmdir geti hafist í janúar 2026 og stefnt sé að verklokum 2028.
Það er þó ekki nóg, að sögn Kristjáns, enda sé þarna aðeins gert ráð fyrir verknámsaðstöðu, en enn vanti bætta aðstöðu undir bóknám. Skólinn haldi meðal annars úti kennslustundum í tveimur gámum og leigi auk þess á tveimur stöðum til að halda utan um bóklega kennslu.
„Það er mjög gott að það eigi að hefja hönnun og framkvæmd þarna, en við erum eftir sem áður ekki síður í vandræðum varðandi bóklega kennslu,“ heldur hann áfram.
Fyrir tveimur árum hafi viljayfirlýsing verið undirrituð um frekari uppbyggingu en enn liggi engin plön fyrir varðandi uppbyggingu fyrir bóklega kennslu.
Kristján segir að svörin frá ráðamönnum hafi lengi verið þau sömu: „Það er allt að gerast og allir af vilja gerðir,“ hefur hann óbeint eftir starfsmönnum ráðuneytisins og bætir svo sjálfur við: „En ég hef ekki séð útfærslu að því. Búinn að bíða og bíða.“
Hvað tekur við nú hjá Kristjáni er óljóst. Líklega eftirlaun.
„Ég er bara á gömlu 95 ára reglunni,“ segir Kristján, sem er á 67. aldursári.
Hann segist munu gegna skólameistarastarfinu til 1. ágúst „Þannig að maður hefur tíma til að hugsa sinn gang varðandi það. Eða bara fara á eftirlaun.“