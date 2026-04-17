Þurftu að stækka þýska meistaraskjöldinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. apríl 2026 23:00 Harry Kane með Meisterschale-skjöldinn eftir að hafa loksins kynnst því að vera meistari. Hann er að fara að vinna meistaraskjöldinn annað árið í röð á næstunni en þá verður hann orðinn aðeins stærri en þarna. Getty/Stefan Matzke Bayern München mun á næstunni tryggja sér þýska meistaratitilinn einu sinni enn og lyfta þýska meistaraskildinum í 35. sinn í sögunni. Skjöldurinn hefur þó tekið breytingum á milli ára. Skjöldurinn ber nafnið Meisterschale eða „meistaraskálin" en í daglegu tali er hann vanalega kallaður Salatschüssel eða „salatskálin". Þessi sérstaki meistarabikar hefur verið veittur þýskum meisturum síðan 1949 og meisturum þýsku Bundesligunnar síðan 1963–64. Hann kom í stað Viktoriu-bikarsins, sem var upphaflegi bikarinn frá 1903 en hvarf undir lok seinni heimsstyrjaldarinnar og kom ekki aftur í leitirnar fyrr en eftir sameiningu Þýskalands. Á bikarinn eru grafnir allir þýskir meistarar frá 1903 og hefur þurft að stækka hann þrisvar, fyrst 1981 og svo aftur árið 2009. Í þeirri stærð var nægt pláss fyrir alla meistara til ársins 2027 en nú hefur meistaraskjöldurinn verið stækkaður í þriðja sinn. Þýska deildin sýndi frá því á miðlum sínum þegar skjöldurinn var tekinn í sundur og stækkaður. Eftir þessa stækkun verður hægt að bæta við þrjátíu meistaranöfnum á skjöldinn áður en það þarf að stækka hann aftur. Hér fyrir neðan má sjá hvernig menn stækkuðu þýska meistaraskjöldinn. View this post on Instagram A post shared by Bundesliga (@bundesliga)