Arsenal tókst ekki að skora en komst samt á­fram í undan­úr­slit

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arsenal-maðurinn Cristhian Mosquera í baráttu við Trincao hjá Sporting í kvöld. Getty/Mike Hewitt

Arsenal tryggði sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir markalaust jafntefli í seinni leiknum á móti portúgalska félaginu Sporting.

Sigurmark Kai Havertz í blálokin á fyrri leiknum var eina markið í leikjunum tveimur og tryggði Arsenal einvígi á móti Atlético Madrid í undanúrslitunum.

Það hefur verið stress á Arsenal-liðinu í undanförnum leikjum og þessi leikur í kvöld var ekki til þess að létta af áhyggjum stuðningsmannanna þrátt fyrir að sætinu í undanúrslitum sé vissulega vel fagnað.

Max Dowman bjó til færi fyrir Leandro Trossard undir lok leiks og Belginn skallaði boltann í utanverða stöngina.

Þetta var það næsta sem Arsenal komst næst því að skora í allt kvöld.

