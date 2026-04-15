Arsenal tryggði sér sæti í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta eftir markalaust jafntefli í seinni leiknum á móti portúgalska félaginu Sporting.
Sigurmark Kai Havertz í blálokin á fyrri leiknum var eina markið í leikjunum tveimur og tryggði Arsenal einvígi á móti Atlético Madrid í undanúrslitunum.
Það hefur verið stress á Arsenal-liðinu í undanförnum leikjum og þessi leikur í kvöld var ekki til þess að létta af áhyggjum stuðningsmannanna þrátt fyrir að sætinu í undanúrslitum sé vissulega vel fagnað.
Max Dowman bjó til færi fyrir Leandro Trossard undir lok leiks og Belginn skallaði boltann í utanverða stöngina.
Þetta var það næsta sem Arsenal komst næst því að skora í allt kvöld.