Matarstefnan bara „orð út í loftið" Sunna Sæmundsdóttir skrifar 15. apríl 2026 12:00 Elísabet Reynisdóttir næringarfræðingur segir óljóst hvernig eigi að koma unnum kjötvörum úr skólum í Reykjavík. vísir Næringarfræðingur fagnar viðleitni borgarstjórnar sem hyggst úthýsa unninni kjötvöru úr skólum borgarinnar. Hún segir verkefnið hins vegar algjörlega óútfært og telur það í raun óframkvæmanlegt í náinni framtíð. Mikill meirihluti kjötrétta í skólum sé unnin matvara. Ný matarstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn í gær en samkvæmt henni eiga unnar kjötvörur að falla út af matseðli sem aðalmáltíð í grunn- og leikskólum borgarinnar. Elísabet Reynisdóttir næringarfræðingur hefur á síðustu árum kynnt sér næringargildi matarins sem boðið er upp á og hún segir unnin matvæli stóran hluta þess. „Það sem er kannski verra er að það er gjörunninn matur. Og við erum líka með unnin kolvetni, eða fín kolvetni sem hafa áhrif á blóðsykurinn hjá börnum. Þannig það er margt að skoða í skólamötuneytum landsins, því miður," segir Elísabet. Dæmin á matseðli séu fjölmörg. „Unnar kjötvörur þarna eru til dæmis pyslur, bjúgur og snitsel. Það koma alls konar réttir sem eru tilbúnir í ofninn og það er gjörunnið. Ég hugsa að svona áttatíu prósent af kjötréttum í skólamötuneytum séu unnin matvara." Í flestum leik- og grunnskólum Reykjavíkur er fyrirkomulagið þannig að matreiðslu er útvistað og skipta fyrirtækin Skólamatur og Matartíminn markaðnum nokkurn veginn á milli sín. Aðgerðaráætlun skorti Elísabet bendir á að samningar séu almennt gerðir nokkur ár fram í tímann og hún segir óljóst hvernig eigi að breyta matseðlum á grunni þeirra í náinni framtíð. Aðgerðaáætlun skorti til þess að markmiðið teljist raunhæft. Skilgreina þurfi hvað teljist til unninna kjötvara og skoða kostnað. Hreint kjöt og hreinn fiskur séu dýrari vörur. „Ég veit ekki hvort Reykjavíkurborg ætli þá að hækka verðið til þeirra sem eru með skólamötuneytin. Ég tel að það þurfi að fara í miklu alvarlegri aðgerðir með skólamötuneytin og að það þurfi í fyrsta lagi að gera sameiginlegan matseðil fyrir skóla Reykjavíkur og fara yfir það hver kostnaðurinn yrði við að fara í hreinan mat. Svo getum við farið í útboð, Mér finnst þetta pínulítið bara eins og orð út í loftið um eitthvað sem gæti verið geggjað en er ekki framkvæmanlegt," segir Elísabet Skóla- og menntamál Börn og uppeldi Reykjavík Borgarstjórn Matur