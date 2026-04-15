„Þeir geta tekið þetta með sér" Ágúst Orri Arnarson skrifar 15. apríl 2026 15:15 Svekktir Liverpool menn geta huggað sig við það að frammistaðan var fín. Carl Recine/Getty Images Þó Liverpool hafi fallið úr leik í Meistaradeildinni gegn PSG í gærkvöldi eru jákvæð teikn á lofti fyrir lokasprett tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni, að mati sérfræðinga Sýnar. Liverpool tapaði 2-0 gegn PSG í gær og einvíginu því samanlagt 4-0. Ousmané Dembélé skoraði bæði mörkin í gærkvöldi í seinni hálfleik. Þrátt fyrir það fannst sérfræðingum Sýnar gott að sjá til Liverpool liðsins í seinni hálfleik. Þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson vakti þá upp spurningu um hvort þessi fína frammistaða í seinni hálfleik myndi kveikja einhvern neista hjá Liverpool. „Það bara hlýtur að gera það. Ég trúi ekki öðru. Annað væri fáránlegt," svaraði Baldur Sigurðsson. „Þeir geta tekið þetta með sér og nú er það bara þannig að þeir þurfa að berjast fyrir því að komast í þessa deild aftur, deildina sem allir vilja spila í. Það verður spennandi að sjá hvernig lokin spilast en já maður myndi halda það. Salah vill líka enda þetta vel, hann var góður í kvöld," bætti Baldur við en umræðuna úr Meistaradeildarmörkunum má sjá hér fyrir neðan. Klippa: „Þeir geta tekið þetta með sér" Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC Enski boltinn