Óttast er að um tvöhundruð og fimmtíu manns, Róhingjar og fólk frá Bangladess hafi látið lífið þegar skipi þeirra hvoldfi á Andaman hafi í síðustu viku.
Þetta segja talsmenn flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna. Um lítinn togara var að ræða sem hafði verið fylltur af fólki á leið frá Bangladess til Malasíu og var fjöldi barna með á ferð.
Báturinn lenti í óveðri auk þess sem hann var yfirfullur og lét því ekki almennilega að stjórn. Strandgæslu Bangladess tókst að bjarga níu manns úr sjónum en óttast er að allir hinir hafi látið lífið.
Róhingjar, sem eru múhameðstrúar, eru flóttamenn frá Myanmar en mörg hundruð þúsund þeirra hafa flúið landið síðustu árin undna ofsóknum ráðandi afla í landinu en meirihluti landsmanna í Myanmar er búddatrúar.