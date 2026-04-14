Tæpum fjögur hundruð þúsund krónum eytt í vorgjöf

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Allir starfsmennirnir fengu hönnunarbollann. Samsett

Formaður Sjálfstæðisflokksins segir það skjóta skökku við að á sama tíma og ríkisstjórnin biður fólk að halda að sér höndum vegna verðbólgu eyði hún fjármunum í tækifærisgjafir til handa ríkisstarfsmönnum. Starfsmenn dómsmálaráðuneytisins fengu á dögunum hönnunarbolla í vorgjöf.

Það vakti mikla athygli þegar Vísir greindi frá því að mennta- og barnamálaráðherra hefði eytt tæpum sjö hundruð þúsund krónum í páskaegg og sérhannaðar umbúðir til handa ráðherrum og starfsfólki ráðuneytisins. 

Margir gagnrýndu kostnaðinn og sögðu þingmenn stjórnarandstöðunnar að málið væri birtingarmynd raunveruleikarofs þegar kemur að opinberum útgjöldum.

Vorgjöf fyrir tæpar 400 þúsund krónur

Á dögunum fengu allir starfsmenn dómsmálaráðuneytisins hönnunarbolla frá Ingu Elínu en bollarnir hafa á undanförnum árum notið mikilla vinsælda á íslenskum heimilum. 

Í svari frá dómsmálaráðuneytinu segir að gjöfin hafi verið gefin á dögunum og nam heildarupphæð hennar 358.400 krónum.

Formaður Sjálfstæðisflokksins segir eðlilegt að yfirmenn vilji umbuna starfsfólki sínu, enda starfi gott fólk í ráðuneytum landsins, en það skjóti skökku við að gjafir séu gefnar við lítið eða ekkert tilefni þegar ríkisstjórnin sjálf boðar aðhaldskröfu og biðlar til fólks að halda að sér höndum.

„Hún auglýsti meðal annars og fékk þúsundir hagræðingartillögur frá almenningi og notaði ekki eina einustu þeirra, þá skýtur það auðvitað skökku við að það sé verið að gefa gjafir að tilefnislausu,“ segir Guðrún Hafsteinsdóttir.

Draga verði línu sem gangi yfir alla þegar kemur að gjafamálum.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, er mjög hrifin af hönnunarbollunum sem um ræðir og á sjálf nokkra slíka. En hún segir það skjóta skökku að gjafir séu gefnar ríkisstarfsmönnum við lítið tilefni.Vísir/Vilhelm

Sumir myndu segja, þetta er bara tæpur fjögur hundruð þúsund kall, þetta er enginn peningur í stóra samhenginu?

„Molar verða að heilu brauði og nú verð ég að segja að mér finnst þetta fallegir bollar, ég á marga svona bolla heima hjá sér og ég gef manninum mínum alltaf í bóndadagsgjöf einn svona bolla.“

Já greinilega vinsæl gjöf. Þó upphæðin sé ekki ýkja há í stóra samhenginu safnist þegar saman kemur.

„Og ef þetta eru margar gjafir yfir árið þá kannski fer þetta að hlaupa á milljónum mjög hratt og kannski tugum milljóna þegar þú tekur öll ríkisfyrirtækin og ríkisstarfsmenn“

Hún hvetur ríkisstjórnina til að sýna raunverulegt aðhald.

„Og lifa eftir því sem þau eru sjálf að boða. “

