Leitar að blóðgjöfum fyrir kærustuna sína

Knattspyrnumaðurinn Eren Dinkci biðlar til sem flestra að skrá sig sem beinmergsgjafa. Það gæti bjargað lífi kærustu hans.
Beiðni Dinkci er í samstarfi við þýsku félögin Freiburg og Heidenheim. Hinn 24 ára gamli leikmaður er á láni frá síðarnefnda félaginu til þess fyrrnefnda á þessu tímabili.
Ástæðan fyrir frumkvæði Dinkçi er að kærasta hans greindist með brátt eitilfrumuhvítblæði í janúar. Nú leita aðstandendur að stofnfrumugjöfum sem geta hjálpað bæði henni og öðrum sem þjást af sjúkdómnum.
Dinkci er framherji sem spilaði á sínum tíma fyrir bæði tuttugu ára landslið Þýskalands og nítján ára landslið Tyrkja. Hann er fæddur í Þýskalandi en af tyrkneskum ættum. Hann hefur skorað eitt mark í átta leikjum í þýsku deildinni á þessu tímabili.
Gemeinsam für Cinja & viele Andere: FCH und SCF rufen zur DKMS Registrierung auf❗️Bei Cinja, der Partnerin von Eren Dinkçi, wurde Leukämie diagnostiziert. Gemeinsam mit der DKMS organisieren beide Clubs 2 große Registrierungsaktionen. Alle Infos: 👉 https://t.co/TydOMZwjJ3 pic.twitter.com/iVZ4i5dOLF— 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) April 14, 2026
Freiburg og Heidenheim sendu á þriðjudag frá sér sameiginlega yfirlýsingu ásamt þýsku beinmergsgjafaskránni. Þar er stuðningsmönnum gefinn kostur á að skrá sig sem gjafa í tengslum við leik liðanna í Freiburg um komandi helgi.
Einnig verður boðið upp á sama möguleika í leik Heidenheim gegn St. Pauli og fólk getur einnig skráð sig á netinu.
Í yfirlýsingunni kemur fram að Cinja, kærasta hins 24 ára gamla Dinkci, hafi greinst með hvítblæði fyrir stuttu. Enginn samsvarandi gjafi fannst innan fjölskyldunnar, sem varð til þess að knattspyrnumaðurinn hefur stigið fram opinberlega með beiðni um hjálp frá félögum sínum og þýsku beinmergsgjafaskránni.
„Frá einu augnabliki til annars stöðvast allt og á sama tíma hefst ferðalag sem þú hefðir aldrei getað ímyndað þér,“ er haft eftir parinu.
Að finna stofnfrumugjafa er síðasta tækifæri margra sem þjást af hvítblæði til að lifa sjúkdóminn af. Í yfirlýsingu þriðjudagsins kemur fram að á 12 mínútna fresti greinist nýtt tilfelli af hvítblæði í Þýskalandi.